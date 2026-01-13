Theo CNN, việc bắt giữ các tàu là một phần nỗ lực của Mỹ nhằm phong tỏa những phương tiện bị áp trừng phạt. Các chuyên gia cho biết, việc bắt giữ, kiểm soát tàu và những việc diễn ra tiếp theo được thực hiện theo một quy trình.

Ảnh minh họa: Bloomberg

Quy trình bắt giữ tàu

Ông Aaron Roth, một cựu thuyền trưởng của lực lượng tuần duyên Mỹ, cho hay một nhóm nhân viên tinh nhuệ của lực lượng tuần duyên cùng với nhân sự của các bộ phận khác thuộc Lầu Năm Góc thường chịu trách nhiệm lên tàu tình nghi vi phạm và bắt giữ những phương tiện này. Đó là lúc kích hoạt một quy trình liên ngành mang tên Phản ứng đối phó với mối đe dọa hoạt động hàng hải (MORP).

MORP được thiết lập sau vụ khủng bố 11/9/2001 để đối phó với ma túy, cướp biển và khủng bố. Lầu Năm Góc, Nhà Trắng, Bộ An ninh Nội địa và Bộ Tư pháp Mỹ sẽ sử dụng quy trình này để xác định tàu bị bắt giữ được đưa tới cảng nào và liệu có cần bắt giữ thủy thủ đoàn hay không.

Ông Roth, hiện là lãnh đạo an ninh và chiến lược của tập đoàn Chertoff, cho hay quá trình này có thể mất thời gian. "Tôi từng ở trên tàu... sẽ mất 5-6 ngày", ông Roth kể.

Để kiểm soát 5 con tàu trong chiến dịch liên quan tới Venezuela, các lực lượng tuần duyên và hải quân Mỹ đã lên các tàu trên với sự hỗ trợ của những phương tiện quân sự khác và các quốc gia đồng minh. 4 trong số 5 tàu bị Mỹ bắt giữ không phản kháng, trong khi tàu thứ 5 là Bella 1 đã chạy trốn và cuối cùng bị chặn bắt ở Greenland. Tàu Bella 1 đã đổi tên, đổi quốc gia đăng ký trước khi bị lực lượng đặc nhiệm Hải quân Mỹ khống chế.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Trump đã công bố video cho thấy binh lính nhảy dù xuống boong tàu như một phần của hoạt động lên tàu.

Tàu bị bắt sẽ bị xử lý thế nào?

Theo ông Roth, điểm đến cuối cùng của tàu bị bắt giữ phụ thuộc vào cáo buộc mà Bộ Tư pháp Mỹ đưa ra đối với phương tiện này và thủy thủ đoàn. Trong những năm qua, tàu chở ma túy sau khi bị bắt thường được đưa tới Tampa, bang Florida.

Với các tàu chở dầu, Mỹ có kế hoạch tái sử dụng nhiên liệu được chuyên chở trên đó. Một điểm đến hợp lý cho các tàu chở dầu này là dọc theo bờ biển Vịnh Mexico, nơi tập trung phần lớn ngành công nghiệp dầu mỏ của Mỹ.

Nếu tàu có dầu, dầu sẽ bị tịch thu và có thể được bán đấu giá. Sau đó, Bộ Tài chính sẽ quản lý số tiền thu được. Sau khi lấy dầu, Mỹ có thể bán đấu giá tàu và số tiền thu được sẽ được chuyển vào Quỹ tịch thu tài sản của Bộ Tài chính.

Các vụ bắt giữ tàu có thể diễn ra hàng ngày

Với khoảng 51.000 quân nhân và nhân viên dân sự tại ngũ, lực lượng tuần duyên nhỏ hơn nhiều so với các nhánh khác của quân đội Mỹ và họ được giao nhiệm vụ bắt giữ các tàu chở dầu hàng ngày hoặc gần như hàng ngày.

Ông Roth cho hay, việc bắt giữ các tàu có thể trở thành một thách thức trong bối cảnh lực lượng tuần duyên hiện đã khá bận rộn. Năm nay, lực lượng này đã nhận được 25 tỷ USD từ ngân sách bổ sung thuộc Đạo luật "To lớn và Đẹp đẽ". Con số này gấp khoảng 2 lần ngân sách hàng năm của họ trong những năm gần đây và có thể được dùng để mua tàu mới cũng như bổ sung thêm nhân sự.