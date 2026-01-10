Theo RT, quân đội Mỹ ngày 9/1 đã xác nhận việc bắt giữ tàu chở dầu Olina ở vùng biển Caribe, gần Trinidad. Chiến dịch chặn bắt do lực lượng tuần duyên Mỹ phối hợp với đơn vị đặc nhiệm Southern Spear thực hiện.

"Vụ bắt giữ thể hiện sự kiên định trong việc bảo vệ an ninh quốc gia bằng cách chấm dứt các hoạt động phi pháp và khôi phục an ninh tại Tây Bán cầu. Khi bị chặn bắt, tàu Olina treo cờ ờ Timor Leste", phía Mỹ cho biết.

Trong khi đó, báo cáo của Công ty quản lý rủi ro hàng hải Vanguard của Anh tiết lộ rằng thiết bị theo dõi vị trí (AIS) của tàu Olina được ghi nhận lần cuối cách đây 52 ngày, khi di chuyển trong vùng đặc quyền kinh tế của Venezuela.

Mỹ bắt giữ tàu chở dầu Olina nghi liên quan đến Venezuela. Video: SOUTHCOM

"Việc bắt giữ diễn ra sau một quá trình truy bắt kéo dài đối với các tàu chở dầu liên quan tới những lô hàng dầu mỏ của Venezuela đang chịu lệnh trừng phạt trong khu vực", Vanguard bình luận.

Tàu Olina chở đầy dầu đã rời Venezuela vào tuần trước, không lâu sau khi Mỹ bắt Tổng thống Nicolas Maduro vào ngày 3/1. Con tàu này bị Bộ Tài chính Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt vào tháng 1/2025, khi nó còn mang tên Minerva M, bởi Washington cho rằng nó là một phần của "hạm đội bóng tối".

Theo giới quan sát, Olina là tàu dầu thứ năm bị Mỹ chặn bắt kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố lệnh phong tỏa các tàu chở dầu bị trừng phạt đi và đến từ Venezuela vào tháng 12 năm ngoái.