Báo Pravda hôm 8/1 dẫn lại thông tin do trang tin tức chính trị Ortadoğu của Thổ Nhĩ Kỳ đăng tải, cho biết vụ tấn công xảy ra ở ngoài khơi, cách huyện Abana thuộc tỉnh Kastamonu của nước này khoảng 50km. UAV đã tấn công tàu chở dầu Elbus mang cờ Palau.

Ảnh: Ortadoğu

Theo trang Ortadoğu, tàu Elbus đã bị hư hại với phần trên bị trúng đạn. Tuy nhiên, không có thành viên thủy thủ đoàn nào bị thương.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ đã nhanh chóng đến hiện trường và tàu bị hư hại đã được kéo về cảng để kiểm tra chi tiết.

Hiện chưa có thông tin về đối tượng đứng sau vụ tấn công và mục đích là gì.

Trước đó có thông tin nói 2 tàu chở dầu bị áp trừng phạt là Kairos và Virat đã bốc cháy ở Biển Đen, ngoài khơi Thổ Nhĩ Kỳ vì các vụ tập kích từ bên ngoài. Các vụ tấn công về sau được xác định là chiến dịch đặc biệt của Cơ quan An ninh Ukraine.

Vào ngày 10/12/2025, 3 xuồng không người lái tình nghi của Ukraine đã tập kích tàu chở dầu Dashan treo cờ Gambia, đang bị trừng phạt vì cáo buộc có quan hệ với “hạm đội bóng tối” của Nga. Trong đó, “hạm đội bóng tối” ám chỉ các tàu chở nhiên liệu của Nga, né tránh các lệnh trừng phạt Moscow vì chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.