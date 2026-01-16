Vụ bắt giữ diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tìm cách siết chặt kiểm soát xuất khẩu dầu mỏ của Venezuela sau chiến dịch đột kích chớp nhoáng, bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vào rạng sáng 3/1.

Đài RT trích dẫn thông cáo trên mạng xã hội X ngày 15/1 của Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ cho biết tàu chở dầu bị bắt giữ có tên Veronica, dài 249m và đang treo cờ Guyana. Các lực lượng Mỹ đã khám xét tàu trong một cuộc đột kích trước bình minh.

Nhà chức trách Mỹ giải thích đây là tàu chở dầu vẫn hoạt động ở vùng biển Caribe bất chấp lệnh phong tỏa của Washington đối với các tàu bị áp trừng phạt vì liên quan đến Venezuela.

Video: Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ

Thông cáo của Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ có đăng kèm một đoạn video đen trắng mờ nhạt, dường như cho thấy binh lính đang đáp xuống boong tàu từ trực thăng.

Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ không cung cấp vị trí chính xác của vụ bắt giữ. Tuy nhiên, dữ liệu theo dõi tàu cho thấy tàu Veronica được ghi nhận lần cuối khoảng 12 ngày trước đó, ngoài khơi bờ biển Venezuela.

“Bộ Chiến tranh Mỹ kiên quyết thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt các hoạt động bất hợp pháp ở Tây bán cầu”, Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ nhấn mạnh, đồng thời cho biết vụ bắt giữ tàu Veronica là một phần của chiến dịch Southern Spear.

Truyền thông Anh mới đây đưa tin, Bộ Tư pháp Mỹ đã đệ trình một loạt đơn kiện tịch thu tài sản dân sự tại các tòa án nước này để tìm kiếm lệnh bắt giữ hàng chục tàu thuyền bị nghi ngờ trốn tránh các lệnh trừng phạt và chuyên chở dầu từ Venezuela, Iran và Nga.

Quân đội và lực lượng tuần duyên Mỹ đã bắt giữ 5 tàu ​​trong những tuần gần đây ở vùng biển quốc tế, bao gồm cả tàu Marinera mang cờ Nga ở tây bắc Scotland. Moscow đã lên án vụ bắt giữ này vi phạm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển.