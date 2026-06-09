Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi. Ảnh: RBC Ukraine

Theo Kyiv Independent, trong một tuyên bố trên Telegram, ông Syrskyi khẳng định lực lượng Ukraine tiếp tục duy trì thế chủ động trên tiền tuyến ở một số khu vực và trong tháng này, họ đã giành lại thêm gần 100 km2 lãnh thổ so với diện tích đã mất.

Tướng Syrskyi cho hay, tổng cộng Ukraine đã tái kiểm soát gần 600 km2 lãnh thổ kể từ đầu năm nhưng ông không nêu rõ là khu vực nào trên tiền tuyến.

Quan chức này tiết lộ, tình hình trên tiền tuyến vẫn phức tạp và biến động, với việc lực lượng Nga tiếp tục nỗ lực tiến công vào miền đông và miền nam của Ukraine trong bối cảnh các cuộc đụng độ đã gia tăng đáng kể. Ông xác định các mặt trận Pokrovsk, Oleksandrivka và Huliaipole là những nơi giao tranh ác liệt nhất đang diễn ra.

Theo ông Syrskyi, trong tháng qua, lực lượng Ukraine đã tấn công hơn 88.000 mục tiêu quân sự của Nga và tiêu diệt hoặc làm bị thương hơn 30.500 binh sĩ Nga. Trong tháng 5, Hải quân Ukraine đã tiến hành khoảng 1.500 chiến dịch để đảm bảo an toàn cho tàu thuyền dân sự trong khu vực chiến sự, cho phép 633 tàu thuyền đến được các cảng ở Odessa và dọc sông Danube.

Cuối tháng 5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố trong một bài phát biểu buổi tối rằng nước này đã tái kiểm soát 590 km2 lãnh thổ kể từ đầu năm 2026. Nhà lãnh đạo này lập luận: " Xu hướng này chắc chắn không có lợi cho Nga... Chúng tôi tiếp tục tăng gây tổn thất cho lực lượng Nga và kết hợp với các biện pháp trừng phạt dưới mọi hình thức, điều này đang buộc Nga phải hướng tới ngoại giao".

Ukraine cho rằng những bước lùi của Nga trong tháng 5 diễn ra khi Ukraine tăng cường nỗ lực cắt đứt các tuyến đường tiếp tế của Moscow. Trong chiến dịch "phong tỏa hậu cần", lực lượng Ukraine đã triển khai một phi đội máy bay không người lái tầm trung để nhắm mục tiêu và phá hủy hàng trăm xe tải chở hàng của Nga.

Nga vẫn chưa bình luận về tuyên bố của Ukraine và việc xác minh độc lập các tuyên bố này rất khó khăn do xung đột đang diễn ra.