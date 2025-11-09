Theo báo cáo từ Phòng Nghiệp vụ Y thuộc Sở Y tế TPHCM, đa số bệnh nhân cho biết đã mua bánh mì tại chi nhánh trên đường Nguyễn Thái Sơn (phường Hạnh Thông). Một số trường hợp khác liên quan đến chi nhánh trên đường Lê Quang Định (phường Bình Lợi Trung).

Cụ thể, Bệnh viện Quân y 175 ghi nhận số ca cao nhất với 105 bệnh nhân (18 ca nội trú, 87 ca ngoại trú), trong đó có 4 ca nặng đang được theo dõi sát sao.

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM điều trị 20 ca, trong đó 13 ca nằm viện và 1 ca đang được chăm sóc tại ICU. Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp nhận 36 ca, hiện còn 4 người đang điều trị, có một trường hợp xét nghiệm cấy máu cho kết quả dương tính với vi khuẩn Salmonella.

Ngoài ra, Bệnh viện Bình Dân ghi nhận 1 ca (đã xuất viện); Bệnh viện Mỹ Đức Tân Bình có 1 thai phụ 34 tuần đang được theo dõi nội trú; Bệnh viện Quốc tế Becamex tiếp nhận 6 ca, Trung Mỹ Tây 5 ca và Nhi đồng 2 có 2 ca, tất cả đang điều trị nội trú.

Các bệnh nhân được tiếp nhận điều trị tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Quân y 175. Ảnh: Nguyễn Huế

Sở Y tế TPHCM cho biết tình trạng sức khỏe đa số bệnh nhân đã tạm ổn định, tuy nhiên một số ca nặng vẫn cần theo dõi chặt chẽ. Các chuyên gia y tế nhận định, triệu chứng của các bệnh nhân phù hợp với ngộ độc do vi khuẩn đường ruột, nhiều khả năng là Salmonella.

Sở Y tế đã chỉ đạo các bệnh viện thực hiện đúng phác đồ điều trị ngộ độc thực phẩm, đồng thời yêu cầu báo cáo nhanh về các ca nặng, kết quả xét nghiệm vi sinh và biến chứng để kịp thời điều phối xử lý thống nhất.

Ngay sau khi nhận thông tin, Sở An toàn thực phẩm TPHCM đã phối hợp UBND phường Hạnh Thông lập đoàn kiểm tra, điều tra sự việc tại chi nhánh trên đường Nguyễn Thái Sơn từ ngày 7/11.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở đã tạm ngừng hoạt động. Đoàn kiểm tra niêm phong toàn bộ nguyên liệu và thực phẩm, đồng thời lấy mẫu để kiểm nghiệm theo quy định.

Sở An toàn thực phẩm phối hợp với UBND phường Hạnh Thông kiểm tra các chi nhánh của tiệm bánh mì. Ảnh: P.T

Đối với chi nhánh trên đường Lê Quang Định, khi đoàn kiểm tra đến ngày 8/11 thì cơ sở đã ngừng hoạt động. Người dân xung quanh cho biết đây chỉ là xe đẩy bán trên vỉa hè, hoạt động được hơn một năm.

Đoàn điều tra cũng đã thu thập thông tin từ các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 175 và Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Sở An toàn Thực phẩm TPHCM đã báo cáo vụ việc lên Cục An toàn Thực phẩm thuộc Bộ Y tế để phối hợp xử lý. Cơ quan chức năng cho biết sẽ mở rộng phạm vi điều tra nếu cần thiết nhằm làm rõ nguyên nhân gây ngộ độc.

