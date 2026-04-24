Một nghiên cứu mới vừa công bố đã mang lại tín hiệu đầy hứa hẹn cho cuộc truy tìm sự sống ngoài Trái Đất. Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết tàu thăm dò Curiosity đã phát hiện tập hợp các phân tử hữu cơ đa dạng nhất từng được ghi nhận trên sao Hỏa.

Bộ dụng cụ phân tích mẫu vật trên sao Hỏa (SAM) của Curiosity được chế tạo để tìm kiếm các hợp chất của nguyên tố carbon có liên quan đến sự sống. (Nguồn ảnh: NASA/JPL-Caltech/Malin Space Science Systems)

Kết quả này được công bố trên tạp chí khoa học Nature Communications, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc hiểu rõ môi trường cổ đại của hành tinh Đỏ.

Đáng chú ý, trong số các hợp chất được tìm thấy có tới bảy phân tử chưa từng được quan sát trước đây trên sao Hỏa. Đây được xem là bằng chứng hóa học mạnh mẽ nhất từ trước đến nay cho thấy hành tinh này từng sở hữu các “nguyên liệu nền tảng” cần thiết để hỗ trợ sự sống.

Dấu vết hóa học của sự sống cổ đại

Các phân tử hữu cơ, vốn là hợp chất chứa carbon, đóng vai trò cốt lõi trong mọi dạng sống mà con người biết đến. Trong phát hiện lần này, các nhà khoa học đặc biệt chú ý đến một hợp chất gọi là vòng dị hợp chứa nitơ (nitrogen heterocycle), được xem là tiền chất cấu trúc của RNA và DNA – hai phân tử mang thông tin di truyền của sự sống.

Theo nhà khoa học dự án Ashwin Vasavada tại Phòng thí nghiệm Sức đẩy Phản lực của NASA, phát hiện này tiếp tục củng cố giả thuyết rằng sao Hỏa cổ đại có thể từng là một môi trường phù hợp cho sự sống phát triển.

Những hợp chất như vậy không chỉ đơn thuần là “dấu vết hóa học”, mà còn là những viên gạch nền móng cho các hệ thống sinh học phức tạp hơn.

Phát hiện này bắt nguồn từ một mẫu đá có tên “Mary Anning 3”, được khoan lấy từ năm 2020 tại khu vực giàu đất sét trên núi Sharp.

Khu vực này được cho là từng là nơi tồn tại của các hồ và dòng suối cổ đại hàng tỷ năm trước.

Đất sét có khả năng bảo tồn các hợp chất hữu cơ rất tốt, giúp chúng tồn tại qua hàng tỷ năm dù phải chịu bức xạ khắc nghiệt trên bề mặt sao Hỏa.

Trong tổng số 21 phân tử hữu cơ được xác định, có bảy phân tử hoàn toàn mới đối với khoa học hành tinh này, bao gồm cả vòng dị hợp chứa nitơ.

Nhà nghiên cứu chính Amy Williams mô tả phát hiện này là “rất sâu sắc”, bởi các cấu trúc hóa học này có thể là tiền thân của những phân tử sinh học phức tạp hơn, đặc biệt là các hợp chất chứa nitơ, yếu tố thiết yếu trong sự sống.

Sao Hỏa từng có môi trường đủ điều kiện cho sự sống?

Những khám phá quan trọng này được thực hiện nhờ thiết bị SAM (Sample Analysis at Mars), một phòng thí nghiệm thu nhỏ được tích hợp bên trong tàu Curiosity.

Thiết bị này hoạt động bằng cách nung nóng bột đá để giải phóng các khí, sau đó phân tích thành phần hóa học của chúng.

Máy móc trên sao Hỏa đã phát hiện hơn 20 phân tử hữu cơ từ đá sa thạch chứa sét ở Glen Torridon, miệng núi lửa Gale. (Nguồn ảnh: NASA/JPL-Caltech/Malin Space Science Systems)

Mặc dù phát hiện này chưa thể xác nhận sự tồn tại của sự sống trong quá khứ, nhưng nó đã củng cố mạnh mẽ giả thuyết rằng sao Hỏa từng có môi trường đủ điều kiện để hỗ trợ sự sống.

Đồng thời, nó cũng mở rộng đáng kể danh mục các phân tử chứa carbon có thể tồn tại trên hành tinh này, bất chấp hàng tỷ năm chịu tác động của bức xạ vũ trụ.

Quan trọng hơn, kết quả nghiên cứu còn đóng vai trò như một bước thử nghiệm thành công cho các công nghệ phân tích hóa học tiên tiến, mở đường cho những sứ mệnh tiếp theo.

Trong đó có tàu thám hiểm Rosalind Franklin rover của Cơ quan Vũ trụ châu Âu và sứ mệnh Dragonfly mission hướng tới Titan – mặt trăng lớn nhất của sao Thổ.

Các thiết bị thế hệ mới như Mars Organic Molecular Analyzer hay máy quang phổ khối trên Dragonfly sẽ được thiết kế dựa trên những bài học từ Curiosity, nhằm tìm kiếm sâu hơn các dấu hiệu của hóa học tiền sinh học.

Trong thời gian tới, các nhà khoa học sẽ tiếp tục phân tích dữ liệu mới từ Curiosity, đặc biệt là các mẫu sử dụng phương pháp TMAH, với kỳ vọng công bố thêm nhiều kết quả quan trọng.

NASA cũng nhấn mạnh rằng những phát hiện này càng làm tăng tính cấp thiết của các sứ mệnh mang mẫu vật từ sao Hỏa về Trái Đất.

Chỉ khi các mẫu đá được phân tích bằng những thiết bị tiên tiến nhất trong phòng thí nghiệm trên Trái Đất, con người mới có thể trả lời câu hỏi then chốt: liệu các hợp chất hữu cơ trên sao Hỏa là sản phẩm của hoạt động địa chất, hay từng là dấu vết của sự sống cổ đại.

Dù câu trả lời vẫn còn ở phía trước, nhưng rõ ràng, mỗi phát hiện mới như thế này đang đưa nhân loại tiến gần hơn tới việc giải mã một trong những bí ẩn lớn nhất của vũ trụ: chúng ta có thực sự đơn độc hay không.

(Theo Space, LiveScience)