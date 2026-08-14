Cửa sổ máy bay bị vỡ khiến hành khách bị hút ra ngoài. Ảnh: CNN

Báo Guardian dẫn báo cáo sơ bộ của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Mỹ (NTSB) cho hay một cánh quạt của động cơ đã bị gãy ngay sau khi máy bay cất cánh trong chuyến bay ngày 10/7 từ Hy Lạp đến Đức.

Hành khách Ljubisa Karovic, một doanh nhân người Serbia ngồi ở ghế 11F cạnh cửa sổ đã bị hút đầu và cánh tay phải ra ngoài qua ô cửa kính bị vỡ trong sự cố này. Ông Karovic đã được các hành khách khác nhanh chóng giữ chặt và kéo trở lại khoang máy bay, ngăn ông bị hút hoàn toàn ra khỏi máy bay.

Người đàn ông 61 tuổi nói ông may mắn còn sống sau sự cố trên chuyến bay FR1879 của Ryanair. Theo vợ ông Karovic, doanh nhân này đã ngất nhiều lần gồm cả sau khi được kéo trở lại vào bên trong khoang hành khách.

NTSB thông tin chuyến bay từ Thessaloniki, Hy Lạp đến Memmingen, Đức đã gặp sự cố gãy cánh quạt động cơ số 2 khi máy bay đang lấy độ cao sau khi rời sân bay quốc tế Thessaloniki. Chuyến bay do Malta Air, công ty con của hãng hàng không giá rẻ Ryanair khai thác.

Các điều tra viên xác định khoang hành khách bị giảm áp suất, buộc 2 phi công quyết định quay trở lại sân bay Thessaloniki và hạ cánh an toàn. Vài ngày sau vụ việc, giới chức Hy Lạp đã ủy quyền toàn bộ cuộc điều tra cho NTSB.

Theo báo cáo của NTSB, tổ lái cho biết khi máy bay đang tăng độ cao, họ nhận được cảnh báo động cơ rung lắc mạnh. Để xử lý tình huống, các phi công đã giảm công suất động cơ và tiến hành hàng loạt bước kiểm tra.

Sau đó, độ rung lắc của động cơ giảm xuống nên tổ lái tiếp tục cho máy bay leo cao bằng chế độ lái tự động. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, độ rung tăng mạnh trở lại và các phi công nghe thấy một tiếng nổ lớn. Ngay lập tức, tổ lái đeo mặt nạ dưỡng khí, phát tín hiệu khẩn cấp và cho máy bay hạ độ cao khẩn cấp.

Lúc gặp sự cố, chiếc Boeing 737-800 của Ryanair đang chở 149 hành khách cùng 4 tiếp viên hàng không.