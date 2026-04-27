Có thể nói chưa bao giờ cục diện phòng vé lại sôi động và khó lường như cuối tuần qua khi phim Việt ùn ùn kéo nhau ra rạp và cạnh tranh khốc liệt về doanh thu, báo hiệu phòng vé dịp 30/4 tới sẽ vô cùng náo nhiệt.

Ngoài Phí phông đã chiếu sớm từ tuần trước thì có tới 4 phim Việt mới cùng ra rạp cuối tuần qua là: Heo năm móng, Trùm sò, Đại tiệc trăng máu 8 và Anh Hùng. Cả 4 phim giành giật từng tấm vé và thứ hạng, kẻ mạnh nhất đã sớm lộ diện.

Kiều Minh Tuấn trong "Phí phông".

Cụ thể, Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng đạt 73 tỷ sau 3 ngày chiếu sớm và thu về 128 tỷ đồng tính tới sáng 27/4, theo số liệu của Box Office Vietnam.

Trong khi đó, phim kinh dị Heo năm móng có sự tham gia của Võ Tấn Phát, Trần Ngọc Vàng... ra rạp cuối tuần qua đã lên ngôi quán quân phòng vé với 37,6 tỷ đồng.

Võ Tấn Phát trong phim "Heo năm móng''.

Đại tiệc trăng máu 8 về đích thứ 3 với 15,6 tỷ đồng. Phim Anh Hùng với diễn xuất của Thái Hoà trong vai người cha nghèo phải vẽ ra kịch bản để lấy tiền từ thiện nhằm cứu con gái bị bệnh hiểm nghèo vươn lên vị trí dẫn đầu phòng vé ngày 24/4 nhưng nhanh chóng hụt hơi và chỉ về đích ở vị trí thứ 4 cuối tuần qua với 13 tỷ đồng.

Đáng tiếc là Trùm sò - phim có diễn viên Phương Nam của Mưa đỏ chỉ thu về chưa đầy 4 tỷ và xếp vị trí cuối trong top 5 với doanh thu ngang ngửa với Michael - phim về ông hoàng nhạc pop Michael Jackson.

Thái Hoà trong "Anh Hùng".

Phòng vé tuần tới với kỳ nghỉ 4 ngày tiếp tục là cuộc chiến thứ hạng của các phim trên cùng nhiều bất ngờ phía trước.