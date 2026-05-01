Sau khi sáp nhập thành phố Cần Thơ với các tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ mới có diện tích hơn 6.360 km2 cùng quy mô dân số trên 3,2 triệu người. Thành phố Cần Thơ sau sắp xếp có tên trong danh sách 15 tỉnh, thành phố được xác định là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cùng với 14 địa phương khác gồm Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lào Cai, Phú Thọ, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk.

Việc bảo đảm quyền được thông tin và nâng cao năng lực tiếp cận pháp luật cho người dân đã được nhận định là một nền tảng quan trọng để xây dựng một xã hội thượng tôn pháp luật, nơi mỗi người dân đều có thể tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân. Với thành phố Cần Thơ, địa phương này đã và đang triển khai nhiều biện pháp để tạo điều kiện cho người dân tiếp cận pháp luật, đặc biệt là những đối tượng đặc thù, yếu thế như trẻ em, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số.

Một hoạt động hướng tới giảm nghèo thông tin, nâng cao năng lực tiếp cận thông tin pháp luật cho người dân trên địa bàn vừa được UBND thành phố Cần Thơ khởi đồng là cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2026”. Cuộc thi nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, học viên và nhân dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng pháp luật đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, học viên và nhân dân trên địa bàn thành phố; góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức thượng tôn pháp luật và thói quen sống, làm việc theo pháp luật.

Có đối tượng tham gia gồm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, học viên, sinh viên và nhân dân (từ 12 tuổi trở lên) đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn thành phố Cần Thơ, cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2026” dự kiến được tổ chức thành 2 đợt lần lượt vào tháng 5 và tháng 9 trên website timhieuphapluat.cantho.gov.vn.

Trong đó, đợt 1 các thí sinh thi trong thời gian từ ngày 1/5/2026 đến hết ngày 1/6/2026, tập trung tìm hiểu về các luật được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 10 thông qua và có hiệu lực trước ngày 1/7/2026.

Nội dung thi gồm: Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2025; Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2025; Luật Giáo dục đại học năm 2025; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ năm 2025; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2025; Luật Trí tuệ nhân tạo năm 2025; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường năm 2025 và Luật Giám định tư pháp năm 2025.

Với đợt 2 dự kiến diễn ra trong tháng 9, các thí sinh sẽ tìm hiểu các luật được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 10 thông qua và có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Nội dung thi của đợt thứ 2 gồm có: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp năm 2025; Luật An ninh mạng năm 2025; Luật Phòng, chống ma túy năm 2025; Luật Viên chức năm 2025; Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2025; Luật Tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025; Luật Báo chí năm 2025; Luật Xây dựng năm 2025; Luật Dân số năm 2025; Luật Phòng bệnh năm 2025; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2025 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo năm 2025.

Giao Sở Tư pháp làm cơ quan thường trực Ban tổ chức cuộc thi, UBND thành phố Cần Thơ cũng nêu rõ yêu cầu: Nội dung thi cần thiết thực, sinh động, phù hợp tình hình thực tế của địa phương, nhằm tạo phong trào tìm hiểu pháp luật trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, học viên và Nhân dân trên địa bàn thành phố.

Việc tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2026” cũng được yêu cầu phải đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ, chất lượng, tiết kiệm, thu hút sự tham gia tích cực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, học viên và người dân trên địa bàn thành phố.

Theo thể lệ cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2026”, thí sinh dự thi sẽ trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên thiết bị điện tử có kết nối mạng Internet bằng việc truy cập vào địa chỉ pbgdpl.cantho.gov.vn, click vào banner cuộc thi để chuyển đến trang thi. Thí sinh đăng nhập với tài khoản đã đăng ký và làm bài thi.