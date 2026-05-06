Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ cùng sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo – AI, có chuyên gia đã đưa ra dự báo về một “làn sóng” chuyển đổi kỹ năng mới đang được tạo ra; đồng thời cho rằng nếu không được hỗ trợ kịp thời, nhiều người dân, nhất là những người thuộc các nhóm yếu thế trong xã hội như người khuyết tật, trẻ em, người dân tộc thiểu số... sẽ phải đối mặt với có nguy cơ bị loại khỏi các cơ hội học tập, việc làm và tiếp cận dịch vụ trong tương lai, hình thành nên một dạng khoảng cách số mới.

Chia sẻ với phóng viên VietNamNet về vấn đề nêu trên, ông Nguyễn Như Dũng, Tổng giám đốc Cisco Việt Nam, Lào và Campuchia nhấn mạnh: AI không còn là một kỹ năng của tương lai, mà đã trở thành nền tảng mới cho mọi ngành nghề. Khi Việt Nam đẩy mạnh ứng dụng AI, chúng ta cần trao quyền cho tất cả mọi người, đặc biệt là các nhóm yếu thế - bằng việc trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để tham gia và hưởng lợi từ nền kinh tế số. “Đây là yếu tố then chốt để xây dựng một tương lai toàn diện hơn”, ông Nguyễn Như Dũng nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Như Dũng, Tổng giám đốc Cisco Việt Nam, Lào và Campuchia trao đổi với báo chí bên lề sự kiện Cisco Connect Vietnam 2026.

Cho biết Cisco đã có nhiều nỗ lực nhằm góp phần thu hẹp khoảng cách kỹ năng số tại Việt Nam, đồng thời đảm bảo mọi người đều có thể hưởng lợi từ nền kinh tế số, ông Nguyễn Như Dũng thông tin: Cisco đã khởi động triển khai chương trình “Tăng tốc Chuyển đổi số quốc gia” tại Việt Nam từ cách đây 2 năm.

Chương trình hướng tới đạt mục tiêu nâng cao năng lực công nghệ của quốc gia thông qua nhiều sáng kiến và tập trung vào 3 trụ cột chính gồm chuyển đổi số hạ tầng quốc gia, chuyển đổi số trong doanh nghiệp, chuyển đổi số trong khu vực công.

Đến nay, chương trình “Tăng tốc Chuyển đổi số quốc gia” đã trở thành một nền tảng hợp tác quan trọng với các cơ quan chính phủ và các doanh nghiệp, góp phần hiện thực hóa tham vọng số của Việt Nam. Kể từ khi triển khai, Cisco đã khởi động 6 dự án tập trung vào chuyển đổi số trên các lĩnh vực hạ tầng quốc gia, doanh nghiệp và khu vực công.

Một trong những điểm nhấn tiêu biểu của chương trình “Tăng tốc Chuyển đổi số quốc gia” tại Việt Nam là việc đưa vào vận hành “Phòng thí nghiệm mạng quang định tuyến 5G" tại Hà Nội, đóng vai trò như một môi trường thử nghiệm - “Sandbox” cho các nhà mạng và doanh nghiệp kiểm chứng kiến trúc 5G RON. Thời gian qua, nhiều khách hàng tiên phong, bao gồm 2 nhà mạng lớn nhất Việt Nam đã và đang sử dụng phòng lab này để kiểm tra khả năng tương thích, xác thực các ứng dụng ứng dụng AI, cũng như đẩy nhanh quá trình chuyển đổi mạng lưới.

Đồng thời, Cisco cũng góp phần thu hẹp khoảng cách kỹ năng cho người dùng tại Việt Nam thông qua chương trình đào tạo CNTT toàn cầu – “Cisco Networking Academy”, với các khóa học trực tuyến, bao gồm cả khóa miễn phí và khóa có giảng viên hướng dẫn về kỹ năng AI, mạng máy tính, an ninh mạng cùng nhiều kỹ năng số thiết yếu khác. Tính đến nay, Cisco Việt Nam đã đào tạo hơn 160.000 học viên tại Việt Nam, thông qua hợp tác với 35 cơ sở giáo dục và các tổ chức đối tác.

Ở góc độ của hãng công nghệ đã và đang hoạt động tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, đại diện Cisco cho hay, trong suốt 40 năm qua, hãng đã đồng hành cùng các doanh nghiệp trên toàn cầu vượt qua những làn sóng chuyển đổi công nghệ lớn, từ xây dựng nền tảng Internet đến hỗ trợ điện toán đám mây và mô hình làm việc kết hợp - hybrid. Xuyên suốt những cột mốc này, Cisco nhận thấy rằng việc đưa con người đi cùng quá trình chuyển đổi là yếu tố then chốt.

Do vậy, trong kỷ nguyên AI, chuyên gia Cisco đề xuất Việt Nam cần tiếp cận bài toán sẵn sàng cho AI một cách toàn diện, tập trung vào chiến lược phù hợp, dữ liệu, quản trị, nguồn nhân lực và văn hóa. Đặc biệt, việc xây dựng hạ tầng an toàn, có khả năng mở rộng và sẵn sàng cho AI là vô cùng thiết yếu.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng được khuyến nghị nên tận dụng các hệ sinh thái toàn cầu và thúc đẩy hợp tác công - tư để chuẩn bị nguồn nhân lực cho tương lai. Cisco đang dẫn dắt Liên minh Lực lượng lao động AI toàn cầu – “AI Workforce Consortium”, hợp tác cùng các tập đoàn như IBM, Google và Accenture, với cam kết nâng cao kỹ năng cho 95 triệu người trên toàn thế giới trong vòng một thập kỷ tới.

Trong trao đổi với báo chí bên lề sự kiện Cisco Connect Vietnam 2026 diễn ra ngày 5/5 tại Hà Nội, Tổng giám đốc Cisco Việt Nam, Lào và Campuchia Nguyễn Như Dũng cũng lưu ý thêm: Để hợp tác công – tư hiệu quả, trước hết các bên phải thống nhất mục tiêu chung và đạt được đồng thuận - Đây là nền tảng để đảm bảo triển khai đúng hướng và tạo giá trị cộng hưởng.

Tiếp đó, cần xây dựng mô hình liên kết có khả năng mở rộng, dễ nhân rộng, đồng thời đưa AI vào ứng dụng thực tiễn trong doanh nghiệp, thay vì chỉ dừng ở thử nghiệm. Cuối cùng, mọi kết quả phải được đo lường rõ ràng, qua đó giúp đánh giá được hiệu quả triển khai cũng như mức độ đầu tư.