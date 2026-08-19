Phổ điểm Tiếng Anh thi lại tốt nghiệp ở chuyên Tuyên Quang khác lần 1 ra sao? Phổ điểm môn Tiếng Anh thi lại tốt nghiệp ở Trường THPT Chuyên Tuyên Quang có sự khác biệt so với lần 1. Ở lần 1, hơn một nửa thí sinh đạt từ 8 điểm trở lên, điểm trung bình của 207 bài thi khoảng 7,88 điểm.

Phổ điểm Tiếng Anh thi lại tốt nghiệp của 197 thí sinh ở Trường THPT Chuyên Tuyên Quang cho thấy điểm trung bình đạt 5,46, trung vị 5,25, độ lệch chuẩn 1,41.

Có 65 thí sinh (33%) dưới 5 điểm, 13 thí sinh (6,6%) đạt từ 8 điểm trở lên. Nhóm đông nhất là mức 5-6,5 điểm với 85 thí sinh, chiếm 43,1%. Nhóm khá (6,5-8 điểm) có 34 thí sinh, chiếm 17,3%.

Như vậy, gần 3/4 thí sinh (76,1%) đạt dưới 6,5 điểm, cho thấy mặt bằng điểm lần 2 chủ yếu tập trung ở mức trung bình và trung bình khá.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 lần đầu tiên, điểm trung bình môn Ngoại ngữ của Tuyên Quang đứng thứ 2/34, trong khi điểm trung bình tất cả các môn đứng thứ 17/34.

Năm 2026, Tuyên Quang có 2.194 thí sinh đăng ký dự thi môn Ngoại ngữ. Toàn tỉnh có 1 điểm 10, 11 điểm 9,75, 15 điểm 9,5, 13 điểm 9,25 và 23 điểm 9.