Trầm cảm, thèm ăn không kiểm soát, tăng 40kg/năm

Em H.T.L (16 tuổi, tạm trú tại TPHCM) nhập viện vì tăng cân nhanh và thèm ăn không kiểm soát, chỉ trong một năm đã tăng 40kg.

Hơn một năm trước, do biến cố kinh tế, gia đình L. chuyển từ TPHCM ra miền Trung sinh sống đúng thời điểm em học cuối cấp 2. Việc thay đổi môi trường đột ngột khiến L. khó thích nghi, không hòa nhập được với tập thể mới và ngày càng thu mình.

Khác với bạn bè, L. có thân hình mũm mĩm nên thường bị trêu chọc. Áp lực tâm lý khiến em rơi vào trạng thái lo âu, sau đó phát triển thành trầm cảm. Mỗi khi căng thẳng, L. cáu gắt, thậm chí hành hung người thân. Em tìm đến ăn uống để giải tỏa, đặc biệt là bánh ngọt, ăn đến mức nôn ra vẫn không dừng lại được.

Gia đình đưa L. đi khám và được chẩn đoán rối loạn lo âu, trầm cảm mức độ nặng, phải điều trị bằng thuốc thần kinh kết hợp trị liệu tâm lý. Khi nhận thấy cân nặng của con tăng nhanh, ba mẹ tiếp tục đưa L. trở lại TPHCM để điều trị giảm cân và phục hồi tâm lý.

Tại một bệnh viện ở phường Tân Sơn Hòa, bác sĩ xác định L. bị béo phì với cân nặng 97kg, chỉ số BMI 36,1 (kg/m²). Kết quả xét nghiệm cho thấy em bị gan to, gan nhiễm mỡ độ 3. Đây là giai đoạn bệnh nghiêm trọng nhất. Bệnh có thể diễn tiến thành xơ gan, suy gan, ung thư gan, gây ra các tổn thương khác. Ngoài ra, L. còn bị buồng trứng đa nang và có nang giáp nhỏ ở cả hai thùy.

Một trường hợp gan nhiễm mỡ được các bác sĩ phẫu thuật. Ảnh: BSCC.

L. cùng lúc mắc ba rối loạn sức khỏe tâm thần: Trầm cảm nặng, rối loạn ăn uống vô độ và hội chứng ăn đêm. Các bác sĩ xây dựng phác đồ điều trị giảm cân cho em, trong đó trọng tâm là kiểm soát các cơn thèm ăn. Thuốc uống và thuốc tiêm được sử dụng với liều phù hợp lứa tuổi, thể trạng để giảm dần cảm giác đói.

Mỗi ngày, ông ngoại cùng L. đi bơi khoảng một tiếng rồi đi bộ về nhà. Cả gia đình kiên trì đồng hành cùng em trên hành trình tìm lại sức khỏe. Sau hơn bốn tháng, L. giảm được 25kg và không còn phải dùng thuốc điều trị trầm cảm. Em tiếp tục theo liệu trình để đạt mục tiêu còn 65kg.

Gan nhiễm mỡ có thể tiến triển thành xơ gan

Theo PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng khoa Phẫu thuật ống tiêu hóa, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội), lá gan bị mỡ xâm chiếm như trường hợp trên không phải hiếm. Ông từng tiếp nhận nhiều ca 17-18 tuổi nhưng gan đã vàng óng do mỡ bao bọc. Hiện nay, tình trạng béo phì đang âm thầm tàn phá lá gan khi tỷ lệ này ngày càng tăng.

Ông cho biết, gan nhiễm mỡ là tình trạng phổ biến nhưng thường bị xem nhẹ. Nếu không phát hiện và kiểm soát sớm, bệnh có thể tiến triển nặng, dẫn đến xơ gan và suy gan.

“Khoảng 70% người béo phì có gan nhiễm mỡ. Đây là nguyên nhân hàng đầu gây xơ gan ở trẻ em. Trẻ mắc gan nhiễm mỡ ở tuổi thiếu niên có thể tiến triển thành xơ gan chỉ sau 10 năm”, bác sĩ Tuấn cảnh báo.

Gan nhiễm mỡ xảy ra khi mỡ tích tụ quá mức trong gan. Mức độ tổn thương thay đổi tùy cơ địa, mức độ béo phì, thói quen ăn uống và sức khỏe tổng thể. Nếu lượng mỡ tích tụ ở mức vừa phải, gan chưa bị viêm và thường không có triệu chứng. Tuy nhiên, khi mỡ lắng đọng quá nhiều, tế bào gan sẽ bị viêm, lâu dần dẫn đến xơ gan và ung thư gan.

Quá trình hồi phục tổn thương gan đòi hỏi thời gian, sự theo dõi chuyên môn và can thiệp y tế phù hợp. Theo bác sĩ Tuấn, việc kết hợp giảm cân với chế độ ăn uống lành mạnh, tập luyện thường xuyên và sử dụng thuốc khi cần thiết là yếu tố quan trọng giúp gan hồi phục và bảo vệ sức khỏe lâu dài. Điều trị có thể bao gồm các biện pháp như chế độ ăn uống đặc biệt, thuốc, liệu pháp y tế hoặc phẫu thuật tùy thuộc vào tình trạng và khả năng của bệnh nhân.

