Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà lưu ý không lấy tổ chức, biên chế hay ngạch bậc hiện có làm căn cứ xác định vị trí việc làm.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tại phiên họp thứ nhất của Ban chỉ đạo rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế thuộc phạm vi quản lý của Chính phủ.

Theo kết luận, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, các thành viên Ban chỉ đạo nghiêm túc quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ, sâu sắc, toàn diện các nội dung trong kết luận số 107 của Bộ Chính trị, nhất là quan điểm, nguyên tắc về xác định vị trí việc làm.

Phó Thủ tướng lưu ý cần thống nhất nhận thức xây dựng vị trí việc làm phải đáp ứng yêu cầu vừa kế thừa, vừa đổi mới; là cơ sở để nâng cao hiệu quả quản trị tổ chức, nhân sự; là căn cứ xuyên suốt để tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đào tạo, đánh giá, sàng lọc, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, quản lý biên chế và cải cách tiền lương.

Việc xác định vị trí việc làm phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, đặt trong tổng thể quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành hành chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và các yếu tố đặc thù của từng bộ, ngành, địa phương.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế thuộc phạm vi quản lý của Chính phủ. Ảnh: Chính phủ

Một lưu ý nữa là xác định vị trí việc làm phải bắt đầu từ phân tích, đánh giá cụ thể về yêu cầu nhiệm vụ, xây dựng bản mô tả công việc, khung năng lực, xác định khối lượng công việc và nhu cầu nhân lực tương ứng; không lấy tổ chức, biên chế hay ngạch bậc hiện có làm căn cứ xác định vị trí việc làm.

Việc tính toán nhu cầu nhân lực phải bảo đảm không vượt tổng biên chế được giao. Trường hợp dôi dư cần xem xét điều tiết sang cơ quan, đơn vị còn thiếu, nếu không thể bố trí thì thực hiện tinh giản biên chế theo quy định, bảo đảm quá trình triển khai chặt chẽ, linh hoạt, phù hợp thực tiễn, tránh máy móc, hình thức.

Thực hiện “điểm” về việc xây dựng vị trí việc làm

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương tham mưu ban hành kế hoạch của Chính phủ về rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế trong hệ thống hành chính nhà nước kèm theo hướng dẫn chi tiết, biểu mẫu, bảo đảm khoa học, bài bản, dễ hiểu, dễ làm, đồng bộ, thống nhất và phù hợp với tính chất đặc thù của hệ thống hành chính nhà nước.

Bộ Nội vụ phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức trung ương triển khai hướng dẫn, tập huấn về việc xây dựng vị trí việc làm và các nội dung có liên quan theo tinh thần Kết luận số 107 của Bộ Chính trị, hoàn thành trong ngày 21/10 (dự kiến tổ chức tập huấn vào ngày 22/10).

Bộ Nội vụ tập trung hoàn thiện quy định khung về danh mục, bản mô tả công việc, khung năng lực, tiêu chuẩn, định mức vị trí việc làm của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các cấp, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, phù hợp với kết luận của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

Các bộ Công an, Nội vụ, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp khẩn trương rà soát, xây dựng các chuyên đề liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao; xây dựng danh mục đề xuất nhiệm vụ công việc, công đoạn có thể cắt giảm, thay thế hoặc phân cấp.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, cơ quan liên quan hoàn thành dữ liệu về vị trí việc làm, bảo đảm kết nối, liên thông trong hệ thống chính trị và hệ thống cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức; hoàn thành trong tháng 12.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ triển khai ngay nhiệm vụ là cơ quan thực hiện “điểm” về việc xây dựng vị trí việc làm trong các bộ, cơ quan ngang bộ; đồng thời khẩn trương đề xuất cấp có thẩm quyền lựa chọn thành phố Hà Nội và 1 tỉnh, thành phố phù hợp để thực hiện “điểm” tại địa phương.

Các bộ, cơ quan ngang bộ xây dựng đề xuất biên chế giai đoạn 2027-2031 gửi Bộ Nội vụ tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; hoàn thành trong tháng 12.