Chiều 16/6, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc làm việc với Bộ Xây dựng, các bộ ngành liên quan và thành phố Hà Nội về tình hình triển khai dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Báo cáo tình hình triển khai dự án, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy cho biết đến nay, đơn vị tư vấn đã thực hiện cắm cọc ranh giới sử dụng đất của dự án đối với 253/425km, 22 ga và đang thực hiện bàn giao cho các địa phương thực hiện đền bù. Dự kiến, trong tháng 7, tư vấn sẽ hoàn thành cắm cọc ranh giới toàn tuyến.

Các địa phương cũng đang triển khai xây dựng 57/113 khu tái định cư. Lãnh đạo các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Bắc Ninh, TP Hà Nội, TP Hải Phòng đã báo cáo tiến độ triển khai công tác rà soát, thống kê diện tích đất và hạ tầng kỹ thuật phục vụ dự án, chuẩn bị đền bù, tái định cư và các nhiệm vụ được giao khác.

Các địa phương kiến nghị Bộ Xây dựng sớm xác định, phê duyệt hướng tuyến chính, ranh giới sử dụng đất của dự án theo báo cáo nghiên cứu khả thi và quy mô đường đôi làm cơ sở cho địa phương giải phóng mặt bằng, tránh lãng phí.

Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc: Bảo đảm tiến độ dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình. Ảnh: VGP

Bộ Xây dựng cũng cần hướng dẫn cụ thể địa phương trong việc xử lý vướng mắc liên quan đến diện tích thu hồi, thanh toán khối lượng công việc khi ranh giới sử dụng đất của dự án thay đổi khi hướng tuyến thay đổi.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc đánh giá cao tinh thần phối hợp của Bộ Xây dựng, các bộ, ngành và địa phương trong triển khai dự án có yêu cầu thời gian rất gấp và có yếu tố hợp tác quốc tế.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương có tuyến đường sắt đi qua để giải quyết sớm, dứt điểm các vấn đề, vướng mắc phát sinh liên quan đến điều chỉnh chủ trương đầu tư, hướng tuyến và mở rộng một số tuyến không để chậm trễ, làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Bộ Xây dựng phải hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư để báo cáo Quốc hội, bao gồm các nội dung về quy mô đầu tư, tổng mức đầu tư, hiệu quả đầu tư, khả năng cân đối vốn và tiến độ triển khai.

Phó Thủ tướng thường trực nhấn mạnh yêu cầu triển khai dự án phải vừa bảo đảm tiến độ, vừa tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật, không được chạy theo tiến độ mà bỏ qua rủi ro kỹ thuật.

Các đơn vị liên quan cần sớm thực hiện công tác đào tạo nguồn nhân lực để có thể tiếp nhận, vận hành và bảo trì hệ thống đường sắt ngay khi được bàn giao. Tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng có tổng chiều dài tuyến chính hơn 390km; tuyến nhánh khoảng 27,9km và đường đơn khổ 1.435mm.

Tuyến đường sắt có tốc độ thiết kế 160 km/h đối với tuyến chính đoạn từ ga Lào Cai đến ga Nam Hải Phòng; tốc độ thiết kế 120km/h với đoạn qua khu vực đầu mối thành phố Hà Nội và tốc độ thiết kế 80 km/h với các đoạn tuyến còn lại.

Dự án đi qua 6 tỉnh/thành phố gồm: Lào Cai, Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên và Hải Phòng, với 32 ga. Điểm đầu tuyến tại vị trí nối ray với đường sắt Trung Quốc thuộc địa phận phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai; điểm cuối tại ga cảng Lạch Huyện, đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 203.200 tỷ đồng, được thực hiện theo hình thức đầu tư công; phấn đấu hoàn thành chậm nhất vào năm 2030.