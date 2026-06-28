Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn làm Phó Trưởng ban.

Các thành viên Ban chỉ đạo gồm: Ông Lê Tấn Cận, Thứ trưởng Bộ Tài chính; ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương; ông Lê Đức Luận, Thứ trưởng Bộ Y tế; ông Lê Quân, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT; ông Võ Văn Hưng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; ông Nguyễn Mạnh Khương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông Nguyễn Xuân Sang, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; ông Phạm Đức Long, Thứ trưởng Bộ KH-CN; ông Phạm Thanh Hà, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; bà Mai Thị Thu Vân, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, giúp Thủ tướng xem xét, phê duyệt hoặc quyết định những chủ trương, định hướng lớn về quản lý điều hành giá trong từng thời kỳ; thực hiện đồng bộ các chính sách về giá các hàng hóa, dịch vụ quan trọng, thiết yếu; quyết định các biện pháp điều hành giá cụ thể đối với một số hàng hóa, dịch vụ quan trọng, thiết yếu phù hợp trong từng thời kỳ; thực hiện các biện pháp bình ổn giá đối với các hàng hóa, dịch vụ quan trọng, thiết yếu.

Ban chỉ đạo còn giúp Thủ tướng chỉ đạo các Bộ, cơ quan, UBND tỉnh, thành phố thực hiện quản lý nhà nước về giá phù hợp với mục tiêu, yêu cầu của Chính phủ về kiềm chế lạm phát ổn định kinh tế vĩ mô trong từng thời kỳ; xử lý một số vấn đề khác liên quan đến điều hành giá một số hàng hóa, dịch vụ quan trọng, thiết yếu khi được Thủ tướng giao.

Ngày 26/6, tại phiên họp của Ban chỉ đạo, Bộ Tài chính cập nhật 3 kịch bản lạm phát năm 2026 tăng trong khoảng 4,5%, 5% và 5,5%.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dự báo lạm phát bình quân năm 2026 tăng trong khoảng 4,8-5,5% (nằm trong miền 5% ± 0,5). Các tổ chức quốc tế dự báo lạm phát bình quân của Việt Nam tăng khoảng 3,8-5,2%.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì cuộc họp của Ban chỉ đạo điều hành giá. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng lưu ý dư địa điều hành lạm phát còn rất nhỏ cho nên phải rất nỗ lực. Để hoàn thành đồng thời mục tiêu tăng trưởng và kiểm soát lạm phát, Phó Thủ tướng yêu cầu tăng cường năng lực dự báo, cảnh báo sớm các yếu tố gây áp lực lạm phát; tiếp tục điều hành chính sách tài khóa theo hướng chặt chẽ, hiệu quả, thực hiện tiết kiệm triệt để.

Với lĩnh vực y tế và giáo dục, Phó Thủ tướng lưu ý rà soát lại lộ trình và cơ cấu giá. Những dịch vụ thuộc y tế, giáo dục đã dự kiến tăng giá cần được đánh giá kỹ để xác định nội dung nào bắt buộc phải thực hiện, nội dung nào có thể lùi thời điểm điều chỉnh, cần rà soát lại phạm vi và mức độ điều chỉnh giá.

Bộ Công Thương chỉ đạo các doanh nghiệp đầu mối bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng, không để xảy ra tình trạng đứt gãy nguồn cung hoặc găm hàng chờ tăng giá.

Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá đối với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải và dịch vụ logistics, kiểm tra việc kê khai giá, niêm yết giá và thực hiện giá cước theo quy định.

Bộ Xây dựng cũng phải yêu cầu các doanh nghiệp vận tải thực hiện điều chỉnh giảm giá cước tương ứng khi chi phí nhiên liệu giảm; xử lý nghiêm trường hợp lợi dụng biến động giá xăng dầu để tăng giá cước bất hợp lý hoặc chậm điều chỉnh giảm giá cước khi giá nhiên liệu giảm.

Với Bộ Y tế, theo Phó Thủ tướng, cần xây dựng lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ y tế phù hợp với mục tiêu kiểm soát lạm phát và khả năng chi trả của người dân.