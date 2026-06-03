Có tấm đệm "giảm sốc" tác động từ bên ngoài

Sáng 3/6, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5.

Phát biểu kết luận, về hoàn thiện thể chế, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, các bộ trưởng chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng xây dựng các dự thảo luật, nghị quyết trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các văn bản quy định chi tiết.

Các bộ, cơ quan và địa phương đẩy nhanh tiến độ hướng dẫn thi hành 11 nghị quyết về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đăng ký kinh doanh, cắt giảm ngành nghề kinh doanh có điều kiện; nhanh chóng xây dựng và ban hành các thông tư để phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh...

Về quy hoạch, Thủ tướng cho biết vừa qua đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, 10 quy hoạch ngành và 6 quy hoạch vùng kinh tế - xã hội, còn quy hoạch đất quốc gia điều chỉnh đang chuẩn bị báo cáo cấp có thẩm quyền. Có 25/34 quy hoạch tỉnh/thành đã hoàn thành, còn 8 địa phương phải hoàn thành trong quý 2. Riêng quy hoạch tổng thể TPHCM theo nghị quyết đặc thù được Quốc hội thông qua phải hoàn thành trong tháng 11.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu kết luận. Ảnh: Nhật Bắc

Về thúc đẩy tăng trưởng và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành nắm chắc diễn biến tình hình quốc tế, khu vực, trong nước, xây dựng các kịch bản điều hành vĩ mô chi tiết hơn nữa với từng trường hợp, từng ngành, lĩnh vực, khu vực…

Thủ tướng lưu ý về việc chuẩn bị các giải pháp chính sách với liều lượng cụ thể để có tấm đệm "giảm sốc" tác động từ bên ngoài khi xuất hiện biến động, đồng thời nỗ lực, kiên định thực hiện các mục tiêu đã đề ra.

Cùng với việc xử lý nhanh, bố trí tín dụng cho các dự án trọng điểm quốc gia để phục vụ mục tiêu tăng trưởng, người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo xây dựng phương án cung ứng vốn cho nhà ở cho thuê, bên cạnh nhà ở xã hội.

Khoan sức dân, hỗ trợ doanh nghiệp

"Trong bối cảnh khó khăn, bên cạnh việc đánh giá kỹ tác động với thu ngân sách thì việc khoan sức dân, hỗ trợ doanh nghiệp cũng rất quan trọng, còn trong điều kiện bình thường thì chúng ta áp dụng trở lại" - Thủ tướng nêu rõ.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát, tính toán rất kỹ, bảo đảm kiểm soát chặt lộ trình tăng giá với các mặt hàng, dịch vụ trong bối cảnh áp lực lạm phát, nhất là giá dịch vụ y tế, giáo dục, nếu cần thiết thì tạm thời giữ ổn định.

Về hoàn thiện tổ chức bộ máy và phân cấp, phân quyền, theo Thủ tướng, các bộ, cơ quan ngang bộ hoàn thiện, trình ban hành nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức trong tháng 6; lưu ý tiếp tục tinh gọn bộ máy bên trong, rà soát, sắp xếp lại, tránh chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, khắc phục tình trạng cắt khúc, phân mảnh trong quản lý nhà nước.

Cũng theo Thủ tướng, đối với một số chức năng hiện đang giao thoa thì việc quản lý tài nguyên khoáng sản sẽ giao Bộ Công Thương, quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm giao Bộ Y tế, quản lý các doanh nghiệp nhà nước theo lĩnh vực chuyên môn… Bộ Nội vụ chủ trì, chuẩn bị tổ chức hội nghị sơ kết toàn quốc 1 năm triển khai chính quyền địa phương 2 cấp.

Về phát triển các ngành sản xuất, xây dựng kết cấu hạ tầng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương hoàn thiện đề án sơ kết Nghị quyết số 18 và định hướng sửa Luật Đất đai để trình Trung ương, đồng thời xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi) trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2.

Bộ Công Thương được yêu cầu tiếp tục có giải pháp hiệu quả nhằm bảo đảm cung ứng điện, xăng dầu. Thủ tướng chỉ đạo tập trung triển khai ngay việc rà soát, kiện toàn hệ thống phân phối xăng dầu theo hướng cắt giảm tối đa các khâu trung gian.

Bên cạnh đó, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa các dự án đầu tư lớn của ngành vào hoạt động, nhất là các dự án công nghiệp chế biến chế tạo, năng lượng trọng điểm. Bộ Công Thương cần phối hợp với các địa phương thực hiện quyết liệt, hiệu quả kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài và các dự án điện gió, điện mặt trời.

Ảnh: Nhật Bắc

Về phát triển lĩnh vực văn hóa xã hội, Bộ GD-ĐT chỉ đạo tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2026; sắp xếp, bố trí nhân lực, tập trung cho chương trình đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Bộ Y tế cần sớm đánh giá tình hình khám, chữa bệnh cho nhân dân hiện nay và việc triển khai chủ trương khám bệnh miễn phí, đề xuất giải pháp điều trị bệnh cho nhân dân sau khám bệnh. Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc, cuối quý 2 phải đưa các bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 đi vào hoạt động.