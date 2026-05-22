Văn phòng Trung ương Đảng hôm nay ban hành thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với một số cơ quan về tình hình triển khai Chỉ thị số 34 của Ban Bí thư về nhà ở xã hội và định hướng phát triển nhà ở trong thời gian tới.

Trước đó, ngày 19/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì cuộc làm việc với Đảng ủy Chính phủ và một số cơ quan về tình hình triển khai Chỉ thị số 34.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết công tác phát triển nhà ở xã hội nói riêng và nhà ở nói chung vẫn còn một số hạn chế, bất cập.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc hôm 19/5. Ảnh: TTXVN

Về định hướng phát triển nhà ở xã hội nói riêng và nhà ở nói chung, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định: Có nơi ở hợp pháp là quyền cơ bản của công dân. Tiếp cận nhà ở an toàn, phù hợp với khả năng chi trả là thước đo của tiến bộ xã hội, tạo nền tảng phát triển xã hội ổn định, bền vững. Ông nêu rõ Nhà nước có chính sách phát triển nhà ở để hướng tới mục tiêu mọi người đều có chỗ ở. Việc phát triển nhà ở trong giai đoạn tới cần theo cơ chế thị trường có sự định hướng, quản lý hiệu quả của Nhà nước.

“Nhà nước không bao cấp về nhà ở nhưng cũng không hoàn toàn để thị trường tự điều tiết. Nhà nước giữ vai trò kiến tạo thông qua xây dựng thể chế, chính sách, quy hoạch để thị trường phát triển lành mạnh, minh bạch, doanh nghiệp tham gia xây dựng, vận hành với lợi nhuận hợp lý và người dân được tiếp cận chỗ ở ổn định, an toàn, phù hợp với khả năng chi trả” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu quan điểm.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, cần ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê, nhất là mô hình chung cư cho thuê tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế, vùng động lực và các hành lang kinh tế quan trọng. Ông yêu cầu rà soát việc phân nhóm nhà ở hiện nay, nghiên cứu định hướng phân loại phát triển nhà ở theo 4 nhóm (nhà ở thương mại, nhà ở cho thuê, nhà ở công vụ, nhà ở chính sách) để xác định các cơ chế, chính sách tương ứng, trong đó có chính sách Nhà nước hỗ trợ giá, cung cấp nhà ở miễn phí cho một số đối tượng nhất định.

Đảng ủy Chính phủ được giao chỉ đạo nghiên cứu xây dựng chính sách đất đai, tín dụng... phù hợp để phát triển nhanh thị trường nhà ở cho thuê với giá hợp lý, khuyến khích thu hút khu vực tư nhân tham gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng giao nhiệm vụ khẩn trương xác định quy chuẩn, tiêu chuẩn từng nhóm nhà ở theo mô hình mới, đơn giản hóa thủ tục phát triển nhà ở theo cơ chế một cửa, một đầu mối, một quy trình chuẩn.

Các địa phương cần rà soát lại quỹ đất, hoàn thiện quy hoạch. Trong đó, quy hoạch nhà ở trong mọi phân khúc phải gắn liền với quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ xã hội thiết yếu, thiết chế văn hóa, y tế, giáo dục..., trước hết tại các khu đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước quán triệt về việc kiểm soát chặt chẽ, minh bạch các trường hợp được hưởng chính sách ưu tiên về nhà ở, không để xảy ra tình trạng trục lợi chính sách. Đặc biệt, lãnh đạo Đảng, Nhà nước yêu cầu kiểm soát, ngăn chặn tình trạng đầu cơ nhà ở.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng giao nhiệm vụ sơ kết tình hình thực hiện Chỉ thị số 34, đề xuất ban hành văn bản phù hợp của Ban Bí thư hoặc Bộ Chính trị, làm cơ sở hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, trong đó sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản, trình Quốc hội thông qua trong năm 2026.