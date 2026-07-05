Theo tờ Independent, Phó Tổng thống Mỹ Vance ngày 4/7 nói hệ thống chính trị của Anh đang "thất bại trong việc đáp ứng kỳ vọng của người dân" và London cần thực hiện những thay đổi mang tính cơ cấu.

"Những gì tôi đang thấy là 6 thủ tướng trong vài năm và chúng ta đang chuẩn bị có người thứ 7. Điều này thể hiện rõ sự bất ổn trong chính trường Anh. Giới lãnh đạo đáng lẽ có thể làm tốt hơn và người dân Anh đang khao khát những thay đổi mang tính cơ cấu", ông Vance cho biết.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: NYT

Hồi tháng 6, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã thông báo quyết định từ chức lãnh đạo Công đảng cầm quyền, nhưng sẽ tiếp tục giữ vị trí lãnh đạo chính phủ trong thời gian chuyển giao quyền lực. Ở thời điểm hiện tại, Thị trưởng vùng Đại Manchester Andy Burnham được coi là ứng viên sáng giá nhất để kế nhiệm ông Starmer sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử bổ sung tại Makerfield.

"Tôi không biết nhiều về ông Burnham, nhưng chúng tôi sẵn sàng hợp tác với bất kỳ ai lãnh đạo nước Anh, bởi họ vẫn luôn là một trong những đồng minh quan trọng nhất của Mỹ. Tôi cũng hy vọng thủ tướng tiếp theo có thể giúp nước Anh trở lại vị thế vốn có, bởi đây là một quốc gia vô cùng tuyệt vời", ông Vance nói.

Trong bình luận của mình, Phó Tổng thống Mỹ cũng thừa nhận ông có "tình cảm đặc biệt" với nước Anh. "Thành thực mà nói, ngoài việc coi trọng quan hệ song phương, tôi còn quan tâm đến Anh bởi đây là quốc gia mà tôi cảm thấy gần gũi về văn hóa hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới, ngoại trừ chính đất nước mình", ông Vance chia sẻ.