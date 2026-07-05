Theo hãng tin Euronews, Thủ tướng Anh Starmer ngày 4/7 đã lần đầu tiên lên tiếng về quyết định rời nhiệm sở trong cuộc phỏng vấn với đài BBC.

"Đó là quyết định khó khăn, tôi sẽ không giả vờ rằng mọi thứ đều nhẹ nhàng. Tôi đã phải cân nhắc điều gì là tốt nhất cho bản thân, cho chính phủ và cho nước Anh. Đến cuối cùng, việc từ chức là một quyết định mang tính cá nhân sâu sắc", ông Starmer cho biết.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Starmer cũng gửi thông điệp tới người kế nhiệm, nhấn mạnh rằng thủ tướng tiếp theo của Anh phải tập trung vào ngoại giao và các vấn đề quốc tế, bởi những biến động bên ngoài đang ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế trong nước.

Thủ tướng Anh Keir Starmer. Ảnh : X/@Keir_Starmer

"Yếu tố tác động lớn nhất đến chi phí sinh hoạt, thu nhập hộ gia đình và mức sống trong vài năm qua là xung đột Ukraine và xung đột Iran. Bất kỳ thủ tướng nào quan tâm đến hóa đơn của người dân Anh cũng phải tìm kiếm giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột ở Ukraine cũng như tình hình tại eo biển Hormuz", ông Starmer nói.

Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh nhà lãnh đạo Anh từng nhiều lần bị chỉ trích vì dành quá nhiều thời gian cho các chuyến công du và gặp gỡ quan chức nước ngoài. Vào ngày 22/6, ông Starmer đã thông báo quyết định từ chức lãnh đạo Công đảng cầm quyền, nhưng sẽ tiếp tục giữ chức thủ tướng Anh trong thời gian chuyển giao quyền lực. Theo truyền thông Anh, chính trị gia kỳ cựu Andy Burnham hiện là ứng viên sáng giá nhất để kế nhiệm ông Starmer.

Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, các chính sách về năng lượng, nhập cư và cách xử lý quan hệ với Washington là lý do khiến Thủ tướng Starmer phải rời nhiệm sở.