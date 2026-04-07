Trong cuộc họp báo ở Hungary hôm nay (7/4), Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tuyên bố thời hạn mà Tổng thống Donald Trump đưa ra dành cho Iran vẫn còn khoảng 12 tiếng nữa và ông mong Tehran sẽ đưa ra phản hồi đúng đắn. Ông cũng tiết lộ Mỹ vẫn còn một số ‘công cụ’ có thể buộc Iran phải khuất phục.

Báo The Telegraph (Anh) dẫn lời ông Vance nói: “Chúng tôi tin rằng Mỹ sẽ nhận được phản hồi, dù tích cực hay tiêu cực, từ phía Iran trước 8h tối 7/4 (giờ Washington DC). Tôi hy vọng họ sẽ đưa ra phản hồi đúng đắn. Điều chúng tôi muốn là một thế giới nơi mà dầu thô và khí đốt được chảy tự do, nơi mọi người có đủ khả năng sưởi ấm và làm mát nhà của họ, nơi mọi người có đủ khả năng đi lại để đến nơi làm việc”.

Theo ông Vance, Iran cần biết rằng Mỹ có những “công cụ” mà đến nay Washington chưa quyết định dùng đến. Tổng thống Mỹ Trump có thể quyết định sử dụng những “công cụ” đó, nếu phía Iran không thay đổi cách hành xử của họ.

Hiện chưa rõ những “công cụ” mà ông Vance nhắc đến ở trên ám chỉ đến loại vũ khí hoặc chính sách nào Mỹ có thể dùng để chống lại Iran.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cảnh báo Iran có thể “bị xóa sổ trong 1 đêm” nếu không đáp ứng hạn chót mở lại eo biển Hormuz vào 20h giờ Mỹ tối ngày 7/4.