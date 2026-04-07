Hãng tin CNN dẫn bài đăng hôm nay (7/4) của Tổng thống Iran trên mạng xã hội X viết: "Cho tới thời điểm này, hơn 14 triệu người Iran tự hào đã tuyên bố sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ đất nước. Tôi cũng đã, đang và sẽ mãi mãi tận tâm cống hiến cuộc đời mình cho Iran".

Lời kêu gọi người dân quyết tử bảo vệ đất nước là một phần của chiến dịch Hy sinh tính mạng vì Iran, bắt đầu từ khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran nổ ra và nhằm mục đích tập hợp sự đoàn kết dân tộc.

Iran đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công quy mô lớn có thể xảy ra sau khi Tổng thống Donald Trump cho Tehran thời hạn đến 7/4 để mở lại eo biển Hormuz.

Theo hãng WANA, trong bối cảnh các mối đe dọa đối với cơ sở hạ tầng trọng yếu của Iran leo thang đến mức chưa từng có, một chiến dịch toàn quốc mang tên "Hàng rào người của thanh niên Iran vì một ngày mai tươi sáng" được khởi động vào 14h chiều 7/4.

Giới trẻ trên khắp Iran sẽ tập trung quanh các nhà máy điện ở nhiều thành phố khác nhau, tạo thành hàng rào người trong một hành động mang tính biểu tượng. Ông Alireza Rahimi, Thứ trưởng Bộ Thể thao và Thanh niên Iran cho hay, sáng kiến trên ​​xuất phát “từ chính đề xuất của giới trẻ”.

Theo ông Rahimi, sự kiện sẽ được tổ chức “đồng thời trên khắp cả nước tại các nhà máy điện ở mỗi thành phố” và việc thực hiện do mạng lưới cơ sở Iran-Yaran-e Javan (Những người bạn trẻ của Iran) đảm nhiệm. Ông nói thêm: “Chương trình này hoàn toàn do người dân khởi xướng và Bộ Thể thao và Thanh niên chỉ tham gia hỗ trợ điều phối”.

Phát ngôn viên chính phủ Iran, bà Fatemeh Mohajerani mới đây tuyên bố Iran đã bước sang ngày thứ 39 “kháng cự anh dũng” chống lại lực lượng quân sự lớn nhất thế giới.

Bà Mohajerani thừa nhận ưu thế quân sự về mặt kỹ thuật của đối thủ nhưng nhấn mạnh rằng lực lượng phòng thủ Iran đã giữ vững vị trí lâu hơn nhiều so với những gì Mỹ và Israel dự đoán. “Chúng tôi sẽ đứng vững chừng nào còn cần thiết”, bà nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo.