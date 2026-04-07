Hãng thông tấn CNN dẫn bài đăng của ông Trump viết trên mạng xã hội rằng cả một nền văn minh (Iran) “sẽ chết trong tối 7/4 theo giờ Washington DC và dù ông không muốn điều đó xảy ra nhưng có lẽ phải như vậy”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Nhà lãnh đạo Mỹ chia sẻ: “Tối nay 7/4, chúng ta sẽ chứng kiến một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất trong lịch sử lâu đời và phức tạp của thế giới. 47 năm bóc lột, tham nhũng và tang tóc cuối cùng sẽ chấm dứt. Cầu Chúa phù hộ cho người dân vĩ đại của Iran”.

Theo CNN, tuyên bố trên được nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra trong bối cảnh bản thân ông trước đó cũng cảnh báo Iran có thể “bị xóa sổ trong 1 đêm” nếu không đáp ứng hạn chót mở lại eo biển Hormuz vào 20h giờ Mỹ tối ngày 7/4.

Truyền thông Iran đưa tin, Tehran gần đây đã chính thức bác bỏ đề xuất ngừng bắn của Mỹ và kêu gọi chấm dứt xung đột ngay lập tức. Iran đã đưa ra phản hồi gồm 10 điều khoản kêu gọi chấm dứt xung đột phù hợp với các cân nhắc của nước này cùng các yêu cầu khác như ngừng những hành động thù địch trong khu vực, thiết lập nghi thức cho việc đi lại an toàn qua eo biển Hormuz, tái thiết và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.