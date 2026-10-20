Phó Tổng thống Mỹ phản đối việc kết nạp Ukraine vào NATO, đồng thời yêu cầu Kiev chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng của Nga.

Đài RT ngày 20/10 đưa tin, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance mới đây đã từ chối gọi Ukraine là "đồng minh" của Mỹ, nhấn mạnh rằng Washington và Kiev có những lợi ích khác biệt tùy thuộc vào thời điểm.

"Ukraine là đối tác của Mỹ, đó là điều chắc chắn. Nhưng đôi khi chúng tôi có những bất đồng về lợi ích. Rõ ràng chúng tôi phản đối việc Ukraine tập kích các cơ sở sản xuất dầu diesel của Nga, khiến chi phí năng lượng đối với người dân Mỹ tăng lên. Chúng tôi cho rằng Kiev nên chấm dứt hành vi này", ông Vance cho hay.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: NYT

Khi được hỏi kỹ hơn về sự khác biệt giữa đối tác và đồng minh, ông Vance nói Mỹ không có liên minh chính thức với Ukraine. "Ukraine không thuộc NATO. Tôi cũng không nghĩ họ nên gia nhập. Dĩ nhiên, Mỹ và Ukraine sẽ tiếp tục hợp tác trong một số vấn đề bất chấp những khác biệt", Phó Tổng thống Mỹ giải thích.

Cùng ngày 20/10, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng thừa nhận việc quan hệ giữa Mỹ và Ukraine đang tồn tại những căng thẳng nghiêm trọng, nhấn mạnh rằng Tổng thống Donald Trump không hài lòng với lập trường của Kiev về giải quyết xung đột.

"Tổng thống tức giận và thất vọng vì các cuộc đàm phán không đạt được tiến triển, dù ông ấy đã dành gần 2 năm cho những nỗ lực này. Chúng tôi đang cố gắng làm hết sức để đưa cả hai bên đến một thời điểm mà cuộc chiến này có thể kết thúc thông qua một thỏa thuận đạt được bằng đàm phán", ông Rubio nói.

Căng thẳng giữa Mỹ và Ukraine đã leo thang trong thời gian qua khi Tổng thống Trump nhiều lần công khai kêu gọi Kiev tìm kiếm một nhà lãnh đạo khác thay thế cho Tổng thống Volodymyr Zelensky. Ở chiều ngược lại, ông Zelensky phản đối việc Mỹ đạt thỏa thuận dầu diesel với Nga, đồng thời yêu cầu Washington giải thích về việc Kiev không nhận được tin tình báo về các cuộc tấn công của Nga.