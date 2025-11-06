Ngày 6/11, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình - Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) tiếp tục ra mệnh lệnh cho lực lượng CSGT toàn quốc đồng loạt thực hiện chuyên đề xử lý học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông và người nhà giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện.

Thực hiện mệnh lệnh, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã bố trí nhiều tổ công tác kiểm tra, xử lý ở khu vực trước cổng trường học.

Chỉ sau ít phút, tổ CSGT làm nhiệm vụ trên đường Chương Dương Độ (phường Hồng Hà, Hà Nội) đã phát hiện 5 trường hợp học sinh vi phạm. Các lỗi phổ biến là điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm...

Đáng chú ý, có nhiều em học sinh dù mang theo 3 mũ bảo hiểm nhưng vẫn không đội. Em L.H.C. (học sinh lớp 12) điều khiển xe máy biển kiểm soát 29BG-030.XX, cho biết do chở theo bạn bị ốm không muốn đội mũ bảo hiểm nên cả 2 cùng không đội.

Tổ CSGT đã lập biên bản xử phạt em L.H.C. với các lỗi: Không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy tham gia giao thông, chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm, không có giấy đăng ký xe, điều khiển xe máy trên 50cc khi chưa đủ tuổi, điều khiển xe máy không có gương chiếu hậu bên trái.

Ngoài việc xử phạt em L.H.C., Đội CSGT đường bộ số 4 còn thông báo đến phụ huynh em C. để làm rõ hành vi giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển. Đồng thời, gửi thông báo về nhà trường để có biện pháp tuyên truyền, nhắc nhở.

Một trường hợp khác là nam sinh lớp 12 đã đủ tuổi điều khiển xe máy có dung tích xi lanh từ 50cc trở xuống, nhưng không đội mũ bảo hiểm.

Trình bày với CSGT, bố của nam sinh cho biết, khi đi từ nhà em chấp hành đội mũ bảo hiểm rất nghiêm chỉnh nhưng khi đến gần cổng trường lại bỏ ra.

"Tôi luôn nhắc cháu là phải chấp hành đầy đủ Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông nhưng không biết vì sao khi đến gần cổng trường cháu lại bỏ mũ ra", bố của nam sinh lớp 12 than thở.

Không chỉ xử lý ở trên đường, tổ CSGT còn phối hợp Công an phường Hồng Hà, Ban Giám hiệu trường THPT Đinh Tiên Hoàng - Ba Đình và Trường THCS - THPT Hồng Hà để kiểm tra bãi trông giữ xe cho học sinh.

Bà Đặng Ngọc Trâm - Hiệu trưởng Trường THPT Đinh Tiên Hoàng - Ba Đình, cho biết nhà trường đã gửi bản cam kết không vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ cho hơn 600 phụ huynh và học sinh ở các khối lớp. Tính đến ngày 6/11, đã có 100% các em học sinh nộp lại bản cam kết kèm theo chữ ký của phụ huynh. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp các em vi phạm.

"Việc quản lý của nhà trường gặp khó khăn vì phụ huynh đã ký cam kết nhưng vẫn giao xe cho con, em mình điều khiển khi chưa đủ tuổi. Nhiều em học sinh biết trường không nhận trông giữ xe máy thì cố tình gửi ở các bãi xe xung quanh trường hoặc khu chung cư rồi đi bộ vào trường", bà Đặng Ngọc Trâm nói.

Thống kê của Cục CSGT (Bộ Công an), trong khung giờ từ 8h - 10h cùng ngày, lực lượng CSGT của 25/34 địa phương đã phát hiện 3.634 trường hợp học sinh không đủ điều kiện điều khiển phương tiện; đồng thời, mời 20.098 phụ huynh đến cơ quan công an để thông báo vi phạm, yêu cầu ký cam kết không giao xe máy cho học sinh.