Trong khuôn khổ chuyến công tác dự Đại hội đồng liên Nghị viện ASEAN lần thứ 46 (AIPA-46), thăm chính thức Malaysia của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, ngày 18/9, tại Thủ đô Kuala Lumpur, bà Nguyễn Thị Thanh Nga, Phu nhân Chủ tịch Quốc hội và bà Puan Sri Datin Noraini Mohd, Phu nhân Chủ tịch Hạ viện Malaysia đã thăm Trung tâm Permata Kurnia.

Trung tâm Permata Kurnia thuộc Bộ Giáo dục Malaysia với mục tiêu chính là giúp các em phát triển tiềm năng, trở nên độc lập và có thể hòa nhập vào các trường học chính quy; cung cấp các chương trình can thiệp sớm toàn diện, được thiết kế riêng cho từng trẻ.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nga và bà Puan Sri Datin Noraini Mohd thăm Trung tâm Permata Kurnia. Ảnh: Quốc hội

Chương trình giảng dạy, lấy trẻ làm trung tâm dựa trên các bằng chứng khoa học nhằm giúp trẻ đạt được tiềm năng tối đa.

Trung tâm còn tổ chức các buổi huấn luyện và hội thảo cho phụ huynh, giáo viên và chuyên gia trị liệu để đảm bảo hiệu quả của chương trình can thiệp...

Phu nhân Chủ tịch Hạ viện Malaysia bày tỏ vui mừng và xúc động khi Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Việt Nam dành thời gian thăm trung tâm trẻ tự kỷ, nơi Malaysia dành tâm huyết cho giáo dục hòa nhập và tạo dựng những cơ hội có ý nghĩa cho trẻ em có nhu cầu, đặc biệt là trẻ em mắc chứng tự kỷ.

Ảnh: Quốc hội

Bà Puan Sri Datin Noraini Mohd nhấn mạnh, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân là biểu tượng sinh động của mối quan hệ hữu nghị và hợp tác bền chặt hai nước.

Chuyến thăm cũng cho thấy quan hệ hợp tác được vun đắp không ngừng trong nhiều năm qua giữa hai quốc gia, trong đó có bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo hai nước góp phần củng cố các chương trình trao đổi giáo dục, văn hóa.

Bà Puan Sri Datin Noraini Mohd cho rằng, những mối liên kết như vậy không chỉ giúp tăng cường sự thấu hiểu lẫn nhau mà còn giúp cộng đồng hai nước cùng phát triển, thông qua việc chia sẻ tri thức và nguồn lực.

Trung tâm cũng đã nhận lời mời hợp tác đào tạo của Trung tâm Giáo dục đặc biệt tỉnh Hải Dương (cũ) nay là Hải Phòng, Việt Nam để chia sẻ kinh nghiệm.

Phu nhân Chủ tịch Quốc hội tặng trung tâm và các cháu những phần quà thiết thực, với mong muốn sẽ giúp ích cho các hoạt động chuyên môn và tiếp thêm động lực cho cán bộ, nhân viên. Ảnh: Quốc hội

Bà Puan Sri Datin Noraini Mohd tin rằng việc đến thăm trung tâm của bà Nguyễn Thị Thanh Nga sẽ là nguồn cảm hứng cho hợp tác cũng như là phát triển giữa hai bên.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nga, Phu nhân Chủ tịch Quốc hội xúc động, trân trọng trước sự tận tâm, sáng tạo của ban lãnh đạo và đội ngũ chuyên viên trung tâm.

Trung tâm đã xây dựng một mô hình chuẩn mực, mang đến môi trường giáo dục, chăm sóc phù hợp nhất cho các em tự kỷ từ 2 đến 6 tuổi, đồng thời trở thành điểm tựa vững chắc cho các gia đình.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nga cho rằng điều này không chỉ giúp các em phát triển toàn diện về nhận thức, kỹ năng và thể chất, mà còn tư vấn cho phụ huynh để mang lại tương lai tươi sáng cho các em.

Phu nhân Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại Việt Nam, trẻ em tự kỷ được công nhận là nhóm đối tượng đặc biệt, được hưởng nhiều chính sách ưu tiên.

Đảng, Nhà nước, Quốc hội Việt Nam rất quan tâm chỉ đạo và ban hành nhiều văn bản pháp luật, nhiều chương trình hỗ trợ giáo dục, y tế, dạy nghề và chăm sóc cho trẻ tự kỷ cùng gia đình, tạo tiền đề cho sự phát triển hòa nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Cũng trong ngày 18/9, bà Nguyễn Thị Thanh Nga và bà Datin Dr. Rozana binti Kamal, Phu nhân Phó Chủ tịch Hạ viện Malaysia đã thăm Trung tâm Thủ công Mỹ nghệ Kuala Lumpur.

Ảnh: Quốc hội

Ảnh: Quốc hội

Hai Phu nhân đã cùng trải nghiệm cách làm các sản phẩm thủ công truyền thống của Malaysia như kỹ thuật ghép vải truyền thống Malaysia, thực hiện kỹ thuật vẽ vải Batik.

Trung tâm Thủ công Mỹ nghệ Kuala Lumpur là điểm đến du lịch nghệ thuật mang tính biểu tượng của Malaysia; được xây dựng vào năm 1985, với mục đích bảo tồn, lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống của Malaysia thông qua phát triển các ngành nghề thủ công truyền thống, tổ chức các hoạt động phong phú.