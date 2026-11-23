Từ học kỹ năng số đến livestream bán nông sản, phụ nữ Cơ Tu ở xã Đông Giang (Đà Nẵng) đang từng bước tiếp cận thị trường, mở thêm cơ hội cải thiện thu nhập.

Ở thôn La Bớ, xã Đông Giang (TP Đà Nẵng), chiếc điện thoại thông minh đã trở thành công cụ bán hàng quen thuộc của chị A Vô Tron. Người phụ nữ Cơ Tu này có 2 năm bán hàng qua mạng xã hội, tiếp cận thêm khách hàng ngoài địa phương.

Nhớ lại thời gian đầu tập livestream, chị Tron cho biết mình từng rất e ngại. Chưa quen giới thiệu sản phẩm, lại không thông thạo tiếng phổ thông, chị gặp khó khi trò chuyện với người mua.

Qua quá trình làm quen với livestream, chị dần tự tin hơn trong việc giới thiệu hàng hóa, giao tiếp với khách. Đến nay, các buổi bán hàng thuận lợi hơn, có thêm người theo dõi, đặt mua; thu nhập cũng ổn định hơn trước.

Từ thôn miền núi, chị nhận đơn, gửi hàng xuống trung tâm Đà Nẵng và một số tỉnh phía Nam. Thấy cách bán hàng này hiệu quả, nhiều phụ nữ trong thôn cũng tìm hiểu, học hỏi để áp dụng.

“Khu vực miền núi điều kiện đi lại còn nhiều khó khăn, tuy nhiên, nhờ sự phát triển của công nghệ thông tin và giờ chỉ cần chiếc điện thoại thông minh, chúng tôi có thể kiếm thêm thu nhập từ bán hàng online”, chị A Vô Tron chia sẻ.

Cùng với sự phát triển của Facebook, Zalo, TikTok, việc bán hàng qua mạng mở thêm kênh tiêu thụ nông sản. Các hoạt động hỗ trợ kỹ năng số và quảng bá sản phẩm cũng được tổ chức tại địa phương.

Giữa tháng 8/2026, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Đông Giang phối hợp với Hội LHPN 2 xã Điện Bàn Tây và Duy Nghĩa tổ chức chương trình livestream quảng bá, kết nối tiêu thụ nông sản và hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp.

Phụ nữ Đông Giang mang đến măng luộc, măng khô, ớt ariêu, rau dớn, rau má, gừng, nghệ, mè đen, mật ong rừng... do chị em Cơ Tu sản xuất, chế biến. Các sản phẩm được giới thiệu trực tiếp và quảng bá qua livestream trên fanpage.

Cán bộ, hội viên phụ nữ 3 địa phương còn mua ủng hộ, giới thiệu sản phẩm đến người thân, bạn bè. Theo Hội LHPN xã Đông Giang, chương trình hỗ trợ tiêu thụ 30kg măng luộc cùng hơn 10kg nông sản các loại, tổng giá trị hơn 4 triệu đồng.

Giá trị chưa lớn, nhưng hoạt động góp phần quảng bá sản vật vùng cao, kết nối phụ nữ miền núi với đồng bằng. Trong khuôn khổ chương trình, hội viên 3 xã còn chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, tổ chức hoạt động Hội và hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp.

Phụ nữ Cơ Tu ở xã Đông Giang từng bước làm quen với công nghệ số thông qua các buổi sinh hoạt, trao đổi kinh nghiệm.

Đưa công nghệ đến gần hơn với phụ nữ vùng cao

Đông Giang là xã miền núi của Đà Nẵng, nơi đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 80% dân số, chủ yếu là người Cơ Tu. Một bộ phận người dân, nhất là phụ nữ còn gặp khó khăn trong việc tiếp cận điện thoại thông minh và các nền tảng số.

Từ thực tế đó, ngày 27/8/2026, Hội LHPN TP Đà Nẵng triển khai chiến dịch Mỗi phụ nữ dân tộc thiểu số một tài khoản số tại Đông Giang, thu hút khoảng 100 cán bộ, hội viên và phụ nữ Cơ Tu tham gia. Dịp này, mô hình “Chi hội số” tại thôn Trung Sơn và mô hình “Gia đình số” được ra mắt.

Các hội viên được hướng dẫn cài đặt ứng dụng Phụ nữ Việt Nam, sử dụng các nền tảng số của Hội, thực hành trên điện thoại và nhận diện thủ đoạn lừa đảo trực tuyến. Nội dung hướng dẫn tập trung vào những việc thường ngày như tra cứu thông tin, sử dụng dịch vụ công, thanh toán không dùng tiền mặt và bảo đảm an toàn trên mạng.

Chị em còn học dùng máy tính, cập nhật thông tin về địa phương, các hoạt động Hội và trao đổi trực tiếp những vướng mắc khi thao tác. Cách hướng dẫn gắn với nhu cầu hằng ngày giúp việc học công nghệ trở nên gần gũi hơn.

Theo Hội LHPN xã Đông Giang, mô hình “Chi hội số - Gia đình số” được triển khai tại 4 thôn: Prao, La Bớ, Trung Sơn và Trường Sơn, với 20 thành viên ban điều hành cùng 60 hội viên tham gia.

Chị Lê Thị Phi Vân, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Trung Sơn, nhận xét: “Chi hội số - Gia đình số là một mô hình rất thiết thực, không phải là những điều quá xa vời mà bắt nguồn từ những việc mình làm mỗi ngày”.

Chị mong mô hình được nhân rộng, giúp nhiều gia đình sử dụng công nghệ đúng cách, an toàn và hiệu quả.

Tại thôn Prao, chị Ngô Thị Hòa, Bí thư Chi bộ thôn, cho biết hướng dẫn trực tiếp qua các buổi sinh hoạt, hội họp mang lại hiệu quả. Nhiều phụ nữ đã biết sử dụng mạng xã hội, ứng dụng ngân hàng, thanh toán tiền điện thoại và bảo hiểm trên điện thoại thông minh.

Theo chị Hòa, giao dịch trực tuyến giúp giảm chi phí đi lại. Với cán bộ cơ sở, điện thoại và mạng xã hội còn là phương tiện chuyển tải thông tin tới người dân nhanh chóng hơn.

Bà Đinh Thị Thết, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN xã Đông Giang, cho biết mô hình bước đầu giúp hội viên tiếp cận các nền tảng số trong sinh hoạt và hoạt động Hội.

“Chị em đã biết dùng Zalo, Facebook, Tiktok trong các hoạt động sinh hoạt của chi hội, nhiều người đã biết dùng mạng xã hội để buôn bán nông sản”, bà chia sẻ.

Theo bà Thết, việc phụ nữ chủ động sử dụng công nghệ trong giao tiếp và kinh doanh là tín hiệu tích cực đối với hoạt động chuyển đổi số ở cơ sở. “Mô hình này là cơ hội để phát triển, tăng cường chuyển đổi số tại địa phương”, bà nói.

Từ những buổi tập thao tác trên điện thoại đến các đơn hàng gửi về miền xuôi, phụ nữ Cơ Tu ở Đông Giang đang từng bước biến kỹ năng số thành công cụ phục vụ cuộc sống và mở rộng sinh kế. Những bước đi còn khiêm tốn nhưng cho thấy công nghệ có thể đến gần hơn với từng gia đình vùng cao.