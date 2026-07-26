Theo SCMP, Wan (28 tuổi) cho biết, cô từng bỏ ra 3.500 nhân dân tệ (tương đương 12,7 triệu đồng) để mua gói tư vấn kéo dài 1 tháng. Sau cuộc gọi miễn phí 90 phút, "chuyên gia" kết luận mối quan hệ của cô tan vỡ không phải vì người yêu hết tình cảm mà do cô quá thiếu tự tin, bắt nguồn từ việc không nhận đủ tình yêu thương từ gia đình.

Theo lộ trình được xây dựng, Wan tuyệt đối không được liên lạc với bạn trai cũ trong 21 ngày đầu, thay đổi ngoại hình, học cách trò chuyện để tạo sức hút và thường xuyên đăng tải hình ảnh tích cực trên mạng xã hội nhằm khiến đối phương chú ý. Phía tư vấn khẳng định nếu tuân thủ đầy đủ, khả năng tái hợp có thể đạt tới 90%.

Phụ nữ thất tình ở Trung Quốc có xu hướng chi hàng chục triệu đồng cho "huấn luyện viên tình yêu" để mong nối lại tình cũ. Ảnh minh hoạ

Tuy nhiên, kết quả hoàn toàn trái ngược khi bạn trai cũ chặn mọi liên lạc với cô. Khi chất vấn về lời hứa ban đầu, Wan không nhận được lời giải thích mà được giới thiệu thêm gói dịch vụ "cao cấp" trị giá 9.800 nhân dân tệ (khoảng 35,5 triệu đồng) với "cố vấn giàu kinh nghiệm hơn".

Sáu tháng sau, Wan cho biết cô đã chấp nhận việc mối quan hệ kết thúc. Dù vậy, vào thời điểm mới chia tay, nỗi đau và cảm giác cô đơn khiến cô dễ dàng tin vào những lời quảng cáo. Cô cũng thừa nhận áp lực khó tìm được người phù hợp hơn trên thị trường mai mối càng làm tâm lý bất an.

Trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc, nhiều tài khoản tự nhận là "chuyên gia tình yêu" liên tục quảng bá dịch vụ hàn gắn quan hệ. Lượng người quan tâm khổng lồ cho thấy sau mỗi cuộc chia tay, nhiều phụ nữ không chỉ chịu tổn thương tình cảm mà còn chịu áp lực từ quan niệm xã hội coi hôn nhân và tình yêu là thước đo hạnh phúc.

Một giảng viên chuyên nghiên cứu về các mối quan hệ và giới tại Thâm Quyến nhận định, những công ty tư vấn này chủ yếu nhắm đến nhóm khách hàng vừa chia tay và đang ở trạng thái tổn thương về cảm xúc. Có người sẵn sàng chi tới 20.000 nhân dân tệ (hơn 72 triệu đồng) chỉ để mong chồng cũ chủ động quay lại nhằm "giữ thể diện" với bạn bè sau khi chính mình là người đề nghị ly hôn.

Một quảng cáo dịch vụ "níu kéo người yêu cũ" xuất hiện trên mạng xã hội Trung Quốc. Ảnh SCMP

Theo thống kê, số doanh nghiệp tư vấn tâm lý tại Trung Quốc đã tăng từ khoảng 18.000 vào năm 2016 lên 160.000 trong năm nay. Tuy nhiên, trên nền tảng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Black Cat đã xuất hiện hơn 3.000 đơn khiếu nại liên quan đến các dịch vụ tư vấn hàn gắn tình cảm, cho thấy lĩnh vực này vẫn còn thiếu sự quản lý chặt chẽ.

Các chuyên gia tâm lý cho rằng, nhiều người tìm đến những "huấn luyện viên tình yêu" vì mong muốn có một giải pháp nhanh chóng để xoa dịu nỗi đau sau chia tay, thay vì tìm kiếm sự hỗ trợ từ các nhà tham vấn chuyên nghiệp.

Dù vậy, họ cũng ghi nhận xu hướng thay đổi tích cực khi ngày càng nhiều khách hàng không còn chỉ tập trung vào việc níu kéo người cũ mà bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến sự phát triển của bản thân như họ có thể đạt được gì từ mối quan hệ này, liệu việc kết hôn với người đàn ông này có mang lại lợi ích cho họ hay không.