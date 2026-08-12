Xin chuyên gia cho biết những ai nên ăn chà là thường xuyên? Loại quả này có tác dụng như thế nào và người mắc tiểu đường, thừa cân hoặc bệnh thận có nên ăn chà là? (Vũ Minh Hằng - Hà Nội).

Bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ - Bệnh viện đại học Y Dược TPHCM cơ sở 3 tư vấn:

Chà là giàu chất xơ, kali, magie, sắt cùng nhiều vitamin và chất chống oxy hóa. Đây là loại trái cây phù hợp để bổ sung vào chế độ ăn của người cần thêm năng lượng và dinh dưỡng.

Những người nên ăn

1. Người thiếu năng lượng, thường xuyên mệt mỏi: Chà là chứa nhiều carbohydrate và đường tự nhiên, cung cấp nguồn năng lượng tương đối nhanh cho cơ thể. Vì vậy, loại quả này phù hợp với người vận động nhiều, làm việc với cường độ cao hoặc cần bổ sung năng lượng giữa các bữa ăn.

Tuy nhiên, chà là, đặc biệt chà là khô, có hàm lượng đường và năng lượng cao chỉ nên ăn với lượng vừa phải.

Chà là - loại trái cây nhiều người yêu thích, tốt cho sức khỏe. Ảnh: Hoa Linh.

2. Người bệnh tim: Chà là khô thúc đẩy sức khỏe tim mạch nhờ loại cholessterol ra khỏi động mạch. Do đó, loại quả này trở thành món ăn vặt tốt cho bệnh nhân tim. Chà là khô cũng chứa ít calo.

3. Người cần bổ sung chất xơ: Chà là giàu chất xơ, có thể hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa và cải thiện tình trạng táo bón khi được sử dụng cùng chế độ ăn đủ chất xơ và uống đủ nước. Chất xơ cũng góp phần tạo cảm giác no, hỗ trợ kiểm soát lượng thức ăn đưa vào cơ thể.

4. Người cần bổ sung khoáng chất: Trong thịt quả chứa nhiều khoáng chất như kali, magie, canxi, sắt, phốt pho, đồng và mangan. Đặc biệt, kali là khoáng chất cần thiết cho hoạt động của cơ bắp, thần kinh và duy trì cân bằng dịch trong cơ thể.

Bên cạnh đó, chà là cung cấp vitamin nhóm B, vitamin A và C cùng các hợp chất chống oxy hóa như carotenoid. Những dưỡng chất này góp phần bảo vệ tế bào và hỗ trợ hoạt động bình thường của cơ thể.

5. Người muốn lựa chọn món ăn vặt lành mạnh hơn: Với vị ngọt tự nhiên, chà là có thể thay cho một số loại bánh kẹo chứa nhiều đường tinh luyện. Bạn có thể ăn trực tiếp hoặc kết hợp với sữa chua, các loại hạt, salad hay dùng làm nguyên liệu trong một số món ăn.

Tuy nhiên, người dân không nên vì chà là chứa đường tự nhiên mà ăn không giới hạn. 150g chà là có thể cung cấp khoảng 400 kcal, do đó ăn quá nhiều có thể làm tăng tổng năng lượng trong ngày.

Ai cần thận trọng khi ăn chà là?

-Người mắc đái tháo đường, thừa cân, béo phì hoặc đang kiểm soát cân nặng nên chú ý khẩu phần vì chà là chứa khá nhiều carbohydrate và năng lượng.

- Người mắc bệnh thận cũng cần thận trọng với các thực phẩm giàu kali, nên hỏi ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi ăn chà là thường xuyên.

- Mỗi ngày chỉ nên ăn từ 5-6 quả chà là, đặc biệt quả sấy khô.