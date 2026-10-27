UBND phường Nam Nha Trang đề xuất tăng số trường công lập từ 3 lên 7-8 nhằm giảm áp lực quản lý, tạo thuận lợi cho công tác điều hành và nâng cao chất lượng giáo dục.

Ngày 27/10, UBND phường Nam Nha Trang có báo cáo gửi UBND tỉnh Khánh Hòa về thực trạng tổ chức, hoạt động của các trường mầm non, tiểu học và THCS công lập trên địa bàn.

Theo báo cáo, thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, 20 trường trên địa bàn (gồm 6 trường mầm non, 8 trường tiểu học và 6 trường THCS) được tổ chức lại thành 3 trường tương ứng với 3 cấp học: Mầm non Nam Nha Trang, Tiểu học Nam Nha Trang và THCS Nam Nha Trang.

Sau sắp xếp, các trường đã kiện toàn tổ chức, bố trí cán bộ quản lý, giáo viên và triển khai kế hoạch năm học. Hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và dạy học cơ bản được duy trì, không bị gián đoạn.

Trường tiểu học Nam Nha Trang ở tỉnh Khánh Hòa, trưa 27/10. Ảnh: Xuân Ngọc

Tuy nhiên, theo UBND phường, việc giảm số đầu mối quản lý không làm giảm tương ứng số lớp, học sinh và khối lượng công việc chuyên môn, tài chính; các cơ sở vật chất vẫn phân bố tại nhiều địa điểm.

Cụ thể, hiệu trưởng trường tiểu học phải quản lý 232 lớp với 9.656 học sinh tại 8 địa điểm; hiệu trưởng trường THCS phụ trách 182 lớp, 8.207 học sinh tại 6 địa điểm. Trường mầm non có 51 nhóm, lớp phân bố tại nhiều phân hiệu.

Trong đó, một số phân hiệu có quy mô tương đương trường độc lập. Phân hiệu tiểu học tại Phước Đồng có 43 lớp với 1.940 học sinh, trong khi phân hiệu THCS tại Phước Hải có 45 lớp với 2.024 học sinh.

Với quy mô này, hiệu trưởng phải đồng thời chịu trách nhiệm về chuyên môn, nhân sự, tài chính, tài sản và an toàn trường học. Việc phân công phó hiệu trưởng phụ trách từng phân hiệu giúp hỗ trợ điều hành nhưng không thay thế toàn bộ trách nhiệm của người đứng đầu.

Bên cạnh đó, một số cơ sở cách nhau 5-7km, riêng một số điểm trường mầm non cách nhau khoảng 6-10km. Khoảng cách địa lý khiến việc kiểm tra, dự giờ, tổ chức sinh hoạt chuyên môn và xử lý sự cố mất nhiều thời gian. Công nghệ thông tin hỗ trợ trao đổi nhưng không thể thay thế hoàn toàn việc kiểm tra trực tiếp.

Theo UBND phường, khi khối lượng công việc hành chính tăng, thời gian cho kiểm tra thực tế và bồi dưỡng giáo viên có thể bị thu hẹp. Việc sắp xếp trường học cũng tạo áp lực về tài chính và quản lý tài sản, với chứng từ và nhu cầu chi tiêu không giảm tương ứng với số đầu mối kế toán. Nếu không có nhân sự và cơ chế phù hợp, việc sửa chữa cơ sở vật chất và bổ sung thiết bị sẽ bị chậm trễ.

Trong lĩnh vực chuyên môn, một số tổ tiểu học có 50-60 giáo viên và cấp THCS lên tới 60-70 giáo viên, gây khó khăn cho việc hỗ trợ và đánh giá chất lượng. UBND phường nhận định những bất cập này có thể kéo dài, ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục và an toàn trường học.

Địa phương đề xuất tăng số trường mầm non từ 1 lên 2, trường tiểu học từ 1 lên 3 và trường THCS từ 1 lên 2 hoặc 3. Theo phương án này, tổng số trường sẽ tăng từ 3 lên 7-8. Tuy nhiên, đây mới là định hướng để khảo sát, xây dựng đề án, chưa phải quyết định chia tách chính thức; việc tổ chức lại cần căn cứ vào quy mô học sinh và điều kiện cơ sở vật chất.



