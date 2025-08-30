Tờ Ukrinform đưa tin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz hôm 29/8 đã có cuộc gặp tại Toulon, Pháp. Hai nhà lãnh đạo sau đó đưa ra thông cáo chung có nội dung liên quan tới việc cung cấp thêm khí tài phòng không cho quân đội Ukraine.

Một bệ phóng thuộc tổ hợp phòng không IRIS-T của Đức. Ảnh: Army Recognition

“Pháp và Đức sẽ cung cấp thêm vũ khí phòng không cho Ukraine. Bất chấp những nỗ lực ngoại giao quốc tế, phía Nga không có ý định chấm dứt các hoạt động quân sự nhằm vào Ukraine”, trích đoạn thông cáo chung.

Theo Ukrinform, Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức công bố quyết định trên sau khi giới chức Ukraine cho biết, quân Nga rạng sáng 28/8 đã thực hiện một cuộc tập kích quy mô lớn vào hàng chục mục tiêu tại nhiều quận của thủ đô Kiev, khiến 23 người thiệt mạng và hơn 60 người khác bị thương.

Nga kiểm soát một phần Yunakivka

Trả lời phỏng vấn hãng tin TASS đêm 29/8, chuyên gia quân sự Nga Andrei Marochko thông tin, các lực lượng Moscow đã giành được quyền kiểm soát một phần khu định cư Yunakivka ở tỉnh Sumy “bất chấp những nỗ lực ngăn cản từ quân phòng thủ Ukraine”.

Ông Marochko cho hay: “Tại mặt trận Sumy, tình hình vẫn căng thẳng. Các binh sĩ Ukraine liên tục thực hiện các cuộc phản công… Hiện quân đội Nga đã kiểm soát một phần phía đông Yunakivka, trong khi đối phương vẫn giữ các vị trí nằm ở phía tây và nam khu định cư”.

Theo bản đồ cập nhật tình hình chiến sự ở Yunakivka do trang Deep State của Ukraine cung cấp, quân đội Nga đã kiểm soát phần lớn phía bắc Yunakivka, trong khi vùng xám tức nơi nổ ra các cuộc giao tranh bao trùm khu vực trung tâm, phía đông và nam khu định cư.