Video: TASS/Bộ Quốc phòng Nga

Đoạn video do hãng tin TASS đăng tải cho thấy, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên không phận làng Lubitskoye thuộc tỉnh Zaporizhzhia, Ukraine, máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Nga đã phát hiện tổ hợp tên lửa Neptune của đối phương tại một vị trí trống trải. Sau đó, một vụ nổ lớn đã xảy ra gần địa điểm trên.

Đòn tấn công của tên lửa Nga nhằm vào khí tài Neptune Ukraine. Ảnh: TASS/Bộ Quốc phòng Nga

Thông cáo từ quân đội Nga cho hay: “Đòn tấn công bằng tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander, với đầu đạn nổ mạnh đã khiến hệ thống Neptune bị phá hủy hoàn toàn. Ngoài ra, nhóm điều khiển khí tài gồm 10 quân nhân Ukraine cũng thiệt mạng trong vụ tập kích”.

Theo trang tin quân sự Militarnyi, Neptune là tên lửa hành trình chống hạm được Hải quân Ukraine đưa vào biên chế từ năm 2021. Tên lửa có trọng lượng 870kg, trong đó đầu đạn nặng 150kg. Tầm bắn tối đa của Neptune có thể lên tới 1.000km.

Kiev kêu gọi họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

Tờ Kyiv Independent đưa tin, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) sẽ nhóm họp vào chiều 29/8 (giờ Mỹ) theo yêu cầu của Ukraine để thảo luận về cuộc tập kích của quân Nga vào thủ đô Kiev lúc rạng sáng 28/8.

“Trong phiên họp được lên kế hoạch lúc 15h chiều 29/8, phái đoàn Ukraine sẽ báo cáo cho cộng đồng quốc tế biết về quy mô tàn phá của cuộc tập kích do Nga thực hiện gần đây cũng như kêu gọi việc ngừng bắn ngay lập tức và bảo vệ dân thường”, giới chức Ukraine cho biết.

Theo số liệu cập nhật từ các cơ quan chức năng Ukraine, cuộc tập kích rạng sáng 28/8 của các lực lượng Moscow vào Kiev đã khiến 23 người thiệt mạng, trong đó có 4 trẻ em.

Nga hiện chưa lên tiếng bình luận về những thông tin trên.