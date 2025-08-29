Theo báo Pravda, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Levitt ngày 28/8 đã tiết lộ về phản ứng của Tổng thống Mỹ Donald Trump trước thông tin Nga tập kích quy mô lớn vào thủ đô Kiev của Ukraine.

"Tổng thống Trump không vui trước diễn biến này, nhưng cũng không cảm thấy bất ngờ. Đây là hai quốc gia đã giao tranh trong suốt thời gian dài. Nga đã tiến hành không kích Kiev và Ukraine gần đây cũng đã tập kích các nhà máy lọc dầu của Nga", bà Levitt cho biết.

Phát ngôn viên Nhà Trắng nhấn mạnh, Tổng thống Trump đang theo dõi chặt chẽ tình hình và vẫn đang nỗ lực để có thể chấm dứt cuộc xung đột. "Tổng thống Trump muốn thương vong dừng lại, nhưng các nhà lãnh đạo của 2 nước phải thật sự muốn điều đó. Tổng thống sẽ có thêm những tuyên bố trong thời gian tới", bà Levitt nói thêm.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Levitt. Ảnh: The Hill

Theo báo cáo của Ukraine, đã có ít nhất 20 địa điểm tại 7 quận ở Kiev bị tấn công trong đêm, khiến hơn 100 tòa nhà bị hư hại. Trong số những cơ sở bị thiệt hại có cả văn phòng của phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Kiev và tòa nhà có văn phòng Hội đồng Anh. Hiện EU và Anh đã triệu tập đại sứ Nga để làm rõ vấn đề này.

"Đòn tấn công của Nga đã ảnh hưởng đến phái đoàn của chúng tôi. May mắn là toàn bộ nhân viên vẫn an toàn. Moscow cần chấm dứt ngay các cuộc tấn công bừa bãi và phải tham gia đàm phán vì một nền hòa bình công bằng và lâu dài", Chủ tịch Uỷ ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen nhấn mạnh.

Thủ tướng Anh Keir Starmer đã xác nhận việc tòa nhà Hội đồng Anh ở Kiev bị hư hại, đồng thời chỉ trích cuộc tấn công của Nga "phá hoại các triển vọng hòa bình". Thủ tướng Pháp Emmanuel Macron cũng lên án động thái của Moscow, trong khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz nói Nga đang "không kiêng dè bất kỳ ai".