Theo tờ Business Insider, những chiếc scooter điện quân sự Mosphera đang được binh lính Ukraine sử dụng là sản phẩm của công ty Global Wolf Motors của Latvia sản xuất. Klāvs Ašmanis, nhà sáng lập kiêm CEO của Global Wolf Motors, cho hay những chiếc scooter Ukraine dùng có kích thước gấp đôi một chiếc xe scooter thông thường và gắn lốp xe máy.

Với thiết kế là scooter điện địa hình, chiếc xe có thể đạt tốc độ gần 100 km/h, di chuyển trên quãng đường gần 300km chỉ với một lần sạc pin và trọng lượng là 74kg, khiến chúng dễ điều khiển hơn so với những chiếc xe máy.

Chiếc scooter điện quân sự Mosphera được binh lính Ukraine sử dụng. Ảnh: Global Wolf Motors

Ông Ašmanis cho biết, xe scooter có thể làm nhiều nhiệm vụ như giao hàng đến tiền tuyến, trinh sát trên các khu vực ở Ukraine đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga cũng như nhanh chóng sơ tán binh lính bị thương nhẹ.

Tuy nhiên, phương tiện chiến đấu linh hoạt với khả năng di chuyển dễ dàng trên nhiều địa hình này hiện không có nhiều ở Ukraine. Latvia, quốc gia thành viên NATO nằm giáp biên giới với Nga và là nước đối tác quan trọng của Ukraine, đã tặng Kiev 4 xe scooter vào năm 2023 cùng với các thiết bị khác. Theo ông Ašmanis, Ukraine hiện có 11 xe scooter và các đơn vị đang yêu cầu thêm. Song, hiện chưa rõ liệu Ukraine có nhận được thêm xe scooter hay không.

Ban đầu, những chiếc scooter được thiết kế để sử dụng tại các căn cứ quân sự, tuần tra biên giới và trinh sát. Tuy nhiên, việc sử dụng chúng ở Ukraine cho thấy, sản phẩm của Global Wolf Motors có thể ứng dụng trong xung đột thực tế. "Chúng tôi rất ngạc nhiên trước khả năng thực sự của những chiếc xe", CEO Ašmanis nói.

Lính Ukraine đã đưa những chiếc scooter này ra tiền tuyến và hoạt động bên trong lãnh thổ Nga đang kiểm soát ở Ukraine.

Theo ông Ašmanis, xe scooter của công ty có nhiều lợi thế hơn so với những phương tiện khác đang được sử dụng trong xung đột ở Ukraine. Cụ thể, chúng nhỏ gọn hơn các phương tiện truyền thống, không lấn át tiếng ồn của UAV, từ đó giúp binh sĩ dễ dàng thoát hiểm trong trường hợp khẩn cấp.

Cũng theo ông, những phương tiện này hoạt động hiệu quả ở các khu vực có rừng. "Chiều dài của xe scooter giúp nó dễ dàng len lỏi giữa các tán cây và đường mòn. Trong khi trọng lượng 74kg giúp xe dễ dàng được kéo ra hơn nhiều so với xe máy nếu bị kẹt”.

Ngoài ra, trong trường hợp không sử dụng, chúng cũng dễ dàng cất giấu hơn nhiều bằng cách để trong bụi rậm hoặc dưới cành cây.

Cận cảnh chiếc scooter Mosphera. Ảnh: Global Wolf Motors

Cuộc chiến scooter

Không chỉ có quân đội Ukraine sử dụng xe scooter điện cho mục đích chiến đấu. Phía Nga cũng sử dụng loại xe này trong các cuộc tấn công cần di chuyển nhanh và phân tán. Các sĩ quan Ukraine nhận định, chiến thuật di chuyển như vậy khiến việc tiêu diệt số lượng lớn binh sĩ của đối phương bằng UAV hoặc pháo binh trở nên khó khăn hơn.

Việc sử dụng xe scooter phản ánh sự thay đổi lớn trong xung đột Nga – Ukraine, khi cả hai bên đang chuyển sang dùng các phương tiện nhỏ, nhanh và linh hoạt để bổ sung cho nhóm phương tiện chiến đấu truyền thống. Dù hai bên vẫn huy động các hệ thống như xe tăng và xe chiến đấu bộ binh, nhưng phương án thay thế tiến vào trận chiến bằng xe bán tải dân dụng, xe địa hình (ATV), xe máy, xe scooter ngày càng phổ biến. Ngay cả những chiếc xe đạp cũng đã có mặt trên tiền tuyến ở Ukraine.

Những phương tiện như scooter đặc biệt hữu ích vì chúng tương đối rẻ, có thể thay thế và dễ dàng cất giấu. Điều này vô cùng quan trọng trong quá trình xung đột, nơi những phương tiện cỡ lớn hơn, đắt tiền hơn và ồn ào thường có thể bị phát hiện và tiêu diệt.

Tuy nhiên, xe scooter cũng có những hạn chế. Ngoài bộ đồ bảo hộ cá nhân, người điều khiển phương tiện một khi bị lộ sẽ gần như không được bảo vệ khỏi các mảnh đạn, hỏa lực từ súng nhỏ hoặc thời tiết khắc nghiệt. Scooter còn phụ thuộc rất nhiều vào pin, do đó chúng có thể hoạt động không tốt trong một số điều kiện nhất định.

Ukraine cần phương tiện chiến đấu

Ukraine đang sử dụng mọi phương tiện có thể, từ xe tăng như M1 Abrams do Mỹ sản xuất đến xe bán tải dân dụng, được trang bị súng máy để đối phó với quân đội Nga. Đầu năm nay, một đơn vị Ukraine đã thành lập đại đội tấn công bằng xe máy nhằm nhanh chóng đột phá vào các vị trí của Nga.

Hiện tại, các đơn vị quân đội và nhóm tình nguyện của Ukraine đã tổ chức nhiều chiến dịch gây quỹ để cung cấp ô tô và các phương tiện khác cho binh lính. Thậm chí, một số người ủng hộ đã mua xe ở các nước châu Âu và đưa chúng vào lãnh thổ Ukraine.

Xe scooter chỉ là một trong số nhiều lựa chọn. Giống như UAV cỡ nhỏ, xe bán tải quân sự và các thiết bị tự chế khác, chúng cho thấy Ukraine và Nga đang tận dụng mọi khả năng để tồn tại trong cuộc xung đột tiêu hao này.