Video bàn thắng Liverpool 2-3 Monaco (nguồn: LFC)

Ngay ra mắt của tân HLV Andoni Iraola trên sân Anfield kết thúc trong nỗi buồn, khi Lữ đoàn đỏ phơi áo trước Monaco, dù có màn dạo đầu tưng bừng.

Tung ra sân đội hình mạnh nhất, Liverpool nhập cuộc nhanh và Alexander Isak sớm ghi bàn mở tỷ số bằng cú sút điềm tĩnh vào góc khung thành phút thứ 15.

Isak ghi bàn mở tỷ số cho Liverpool - Ảnh: LFC

Florian Wirtz sau đó nhân đôi cách biệt cho đội bóng vùng Merseyside sau một tình huống lộn xộn trước khung thành đội khách.

Tuy nhiên, tình thế dần thay đổi từ cuối hiệp một, Van Dijk phạm lỗi với Golovin trong vòng cấm. Trên chấm 11m, tiền vệ người Nga rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Qua giờ giải lao, thủ môn Giorgi Mamardashvili vào thay Alisson liên tục phải vào lưới nhặt bóng do sự lỏng lẻo của hàng thủ Liverpool.

Phút 55, Mika Biereth lẻn xuống tung ra hai cú sút liên tiếp tìm được bàn gỡ hòa 2-2 cho Monaco.

Gần cuối trận, bắt nguồn từ quả phạt góc bên cánh phải, Paris Brunner đè mặt Chiesa đánh đầu đem về chiến thắng ngược dòng ấn tượng cho đội bóng Công quốc.