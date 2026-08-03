Xem video highlights Liverpool 2-4 Leeds (nguồn: LFC)

Đoàn quân HLV Andoni Iraola khởi đầu đầy hứng khởi khi vươn lên dẫn trước 2-0 ngay trong hiệp một, nhờ các pha lập công của trung vệ trẻ Luke Chambers và Florian Wirtz.

Tuy nhiên, Leeds đã bùng nổ sau giờ nghỉ, ghi liền bốn bàn thắng. Brenden Aaronson mở màn cuộc ngược dòng bằng pha rút ngắn tỷ số, trước khi Calvert-Lewin san bằng cách biệt.

Sean Longstaff đưa Leeds vượt lên dẫn 3-2 và chính Calvert-Lewin khép lại chiến thắng với bàn ấn định chiến thắng 4-2 phút cuối.

Trở lại cùng diễn biến chính, Liverpool mở tỷ số ngay phút thứ 7. Từ quả phạt góc của Szoboszlai, bóng được đánh đầu nối tạo điều kiện cho Luke Chambers dứt điểm cận tung lưới Leeds.

Luke Chambers và Florian Writz ghi 2 bàn cho Liverpool trong hiệp một - Ảnh: Sky Sports

Đến phút 40, Liverpool nhân đôi cách biệt từ pha phối hợp đẹp mắt. Jeremie Frimpong băng xuống bên cánh phải, trước khi căng ngang thuận lợi để Florian Wirtz kết thúc ghi bàn.

Tuy nhiên, bước ngoặt đến ở phút 60. Milos Kerkez mắc sai lầm để mất bóng vào chân Ethan Ampadu. Aaronson tận dụng cơ hội thành công, thắp lên hy vọng cho Leeds.

Không lâu sau, một pha ném biên rất mạnh của Ampadu tạo ra tình huống lộn xộn trong vòng cấm Liverpool và Calvert-Lewin chớp thời gỡ hòa 2-2.

Calvert-Lewin lập cú đúp giúp Leeds ngược dòng - Ảnh: LUFC

Ít phút tiếp theo, Curtis Jones xử lý bất cẩn ở khu giữa sân, Sean Longstaff băng xuống dứt điểm nhanh đưa Leeds vượt lên dẫn 3-2.

Đến phút 85, kịch bản tiếp tục lặp lại. Ampadu thực hiện thêm quả ném biên nguy hiểm khiến hàng thủ Liverpool rối loạn. Calvert-Lewin xuất hiện đúng lúc ghi bàn thắng thứ hai cho riêng mình, ấn định chiến thắng 4-2 thuyết phục cho Leeds.