Tạp chí quân sự Military Watch ngày 25/5 đưa tin, tờ Financial Times mới đây đã tiết lộ về việc Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi để thông báo về việc hoãn bàn giao tên lửa Tomahawk.

"Phía Mỹ đã thông báo với Nhật Bản rằng tiến độ bàn giao 400 quả tên lửa Tomahawk sẽ bị chậm đi đáng kể, thậm chí có thể kéo dài tới 2 năm. Đây được coi là tin không hay với Nhật Bản vì nước này đã chi ra 2,35 tỷ USD cho số tên lửa trên và kỳ vọng sẽ nhận đủ hàng trước tháng 4/2028", Financial Times viết.

Theo nguồn tin của Financial Times, Nhật Bản không phải là nước duy nhất bị ảnh hưởng trong vấn đề mua vũ khí Mỹ. Trước đó, Washington đã thông báo cho Anh, Ba Lan và một số đồng minh châu Âu khác rằng các đơn hàng vũ khí của họ cũng bị trì hoãn giao hàng ở mức độ khác nhau.

Giới quan sát cho rằng việc Mỹ phải trì hoãn giao hàng cho các đồng minh thân cận thể hiện rõ mức độ tiêu hao của Lầu Năm Góc trong cuộc xung đột với Iran.

Tờ Washington Post thống kê Hải quân Mỹ đã sử dụng khoảng 1.000 tên lửa Tomahawk ở Trung Đông, trong khi kho dự trữ chỉ có 3.000 - 4.500 quả. Trong những năm trước, Hải quân Mỹ chỉ mua khoảng 50 tên lửa Tomahawk mỗi năm. Với tốc độ bổ sung thấp như vậy, việc khôi phục kho dự trữ sau khi tiêu hao hàng nghìn quả có thể mất nhiều năm, ngay cả khi Mỹ tăng sản lượng và giảm xuất khẩu cho đồng minh.

Ngoài tên lửa Tomahawk, cuộc xung đột với Iran còn khiến Mỹ tiêu hao một lượng lớn các tên lửa phòng không Patriot, THAAD, SM-3 và SM-6 cùng bom xuyên phá GBU-57 và nhiều loại khác. Một số vũ khí trong số này đang ở tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng hơn cả Tomahawk, dẫn tới những quan ngại về khả năng duy trì năng lực tác chiến cường độ cao của quân đội Mỹ trong tương lai.