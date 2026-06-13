Theo một báo cáo của Global Finance, Qatar là quốc gia giàu thứ 4 thế giới, còn Thụy Sĩ đứng thứ 6 nếu xét theo GDP bình quân đầu người.

Mức thu nhập trung bình của người dân hai nước cũng thuộc hàng cao nhất toàn cầu – hơn 100.000 USD mỗi năm đối với Thụy Sĩ và chỉ thấp hơn đôi chút ở Qatar.

Các cầu thủ Qatar tự tin bước vào World Cup 2026. Ảnh: QFA

Đêm nay (2h ngày 14/6), hai quốc gia giàu có bậc nhất thế giới, những “thiên đường” của khí đốt và tài chính, sẽ chạm trán trong một trong những cặp đấu độc đáo nhất World Cup 2026.

Một trong những quốc gia nhỏ bé nhất châu Á gặp một trong những quốc gia nhỏ bé nhất châu Âu. Dù vậy, cả hai đều thường xuyên xuất hiện trong các bảng xếp hạng kinh tế toàn cầu.

Trong bóng đá, tiền bạc không đảm bảo thành công, nhưng ít nhất nó cũng giúp ích rất nhiều.

Tại Qatar, nguồn lực tài chính khổng lồ đã góp phần xây dựng Học viện Aspire – một trong những trung tâm đào tạo và phát triển cầu thủ hiện đại nhất thế giới.

Chính nơi đây đã sản sinh ra thế hệ vàng của bóng đá Qatar, đội tuyển từng hai lần liên tiếp vô địch châu Á và góp mặt tại World Cup 2022 trên tư cách chủ nhà.

Bốn năm đã trôi qua và Qatar tiếp tục xuất hiện ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, nhưng lần này bằng tấm vé giành được trên sân cỏ chứ không phải nhờ quyền đăng cai.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử họ làm được điều đó, và thành công ấy gắn liền với cái tên Julen Lopetegui.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhận lời dẫn dắt Qatar vào thời điểm chiến dịch vòng loại đang trở nên vô cùng khó khăn.

Dù liên đoàn có thể đầu tư không giới hạn cho bóng đá, họ vẫn cần một HLV giàu kinh nghiệm, có năng lực cạnh tranh và khả năng tổ chức đội bóng ở đẳng cấp cao.

Đội trưởng Xhaka của Thụy Sĩ. Ảnh: SFV

Điều kỳ diệu đã đến. Lopetegui giúp Qatar hoàn thành mục tiêu tưởng như bất khả thi là giành vé dự World Cup.

Phía bên kia, không cần những khoản đầu tư khổng lồ cho bóng đá, Thụy Sĩ vươn lên trở thành thành viên thường trực của nhóm trung lưu khá ở châu Âu. Họ ít khi gây thất vọng tại các giải đấu lớn.

Thụy Sĩ có nguồn năng lượng từ những cầu thủ mang gốc gác đa văn hóa như Breel Embolo, Manuel Akanji, Dan Ndoye, Ruben Vargas hay tài năng trẻ mới nổi Manzambi.

Cuộc đối đầu giữa Qatar và Thụy Sĩ không chỉ là trận bóng đá. Hai quốc gia triệu phú, đối đầu trực diện trên sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới.