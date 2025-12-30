Những năm gần đây, phong trào “Dân vận khéo” tại tỉnh Lạng Sơn đã phát huy hiệu quả mạnh mẽ, tạo sự đồng thuận lớn trong nhân dân. Trong đó, thôn Nam Lân 2, xã Vạn Linh nổi lên như một hình mẫu về tinh thần đoàn kết. Với những thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2021 - 2025, chi bộ thôn đã vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì sự đóng góp tiêu biểu trong phong trào thi đua "Dân vận khéo".

Hạ tầng hoàn thiện mở ra cơ hội giao thương hàng hóa thuận lợi.

Dấu ấn đậm nét nhất chính là việc triển khai tuyến đường liên xã đi qua địa bàn. Xác định đây là công trình trọng điểm, có ý nghĩa “đòn bẩy” cho giao thương và phát triển kinh tế địa phương, cấp ủy và chính quyền thôn Nam Lân 2 đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền sâu rộng. Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”, mọi phương án thi công và lợi ích của tuyến đường đều được đưa ra thảo luận công khai, minh bạch tại các buổi họp thôn.

Sự chân thành và quyết liệt trong công tác vận động đã lay động lòng dân. Kết quả ấn tượng khi 12 hộ dân trong thôn đã tự nguyện hiến tới 4.262 m2 đất. Đặc biệt, bà con còn chấp nhận phá bỏ hơn 4.000 cây na - loại cây trồng mũi nhọn, nguồn thu nhập chính của các gia đình - để nhường mặt bằng cho đơn vị thi công. Đây không chỉ là con số về diện tích mà là minh chứng cho sự hy sinh lợi ích cá nhân vì sự phát triển chung của cộng đồng. Sự đồng lòng này đã giúp dự án triển khai vượt tiến độ, mở ra cơ hội giao thương hàng hóa thuận lợi cho vùng na đặc sản.

Song song với tuyến đường liên xã, trong giai đoạn 2021 - 2025, sức mạnh nội lực của nhân dân Nam Lân 2 còn được thể hiện qua việc hoàn thành 6 tuyến đường nội thôn, nội đồng với tổng chiều dài trên 2 km. Để có kết quả này, người dân đã đóng góp hơn 300 ngày công lao động, tự tay đổ bê tông kiên cố cho những con đường trước đây vốn lầy lội, khó đi vào mùa mưa. Hệ thống hạ tầng hoàn thiện giúp giảm chi phí vận chuyển vật tư nông nghiệp và nâng cao giá trị nông sản khi thương lái có thể đưa xe tải vào tận vườn.

Mô hình Dân vận khéo tại Nam Lân 2 không chỉ làm khởi sắc diện mạo nông thôn mà còn lan tỏa mạnh mẽ sang các thôn lân cận, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của toàn xã Vạn Linh trong tương lai.