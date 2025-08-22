Khi trả lời phỏng vấn tờ La Repubblica của Italia, ông Podoliak đã đề cập tới một số kịch bản về việc chính quyền Kiev có thể đưa ra những nhượng bộ “tiềm năng” nhằm đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga. Một trong số đó có thể gồm việc Ukraine chấp nhận "đóng băng" khu vực tiền tuyến.

Quan chức Ukraine Mikhailo Podoliak. Ảnh: Ukrinform

Ông Podoliak phát biểu: “Lập trường sơ bộ của Ukraine như sau: Chúng tôi hiểu rằng một trong những kịch bản cơ bản để thoát khỏi cuộc xung đột này là ‘đóng băng’ giao tranh dọc theo tiền tuyến. Một số vùng lãnh thổ trên thực tế sẽ nằm trong sự kiểm soát của Nga. Về mặt pháp lý, không ai công nhận những nơi đó là lãnh thổ của Nga”.

Vị cố vấn của Tổng thống Ukraine sau đó khẳng định, trong trường hợp "đóng băng" xung đột ở tiền tuyến, Kiev sẽ cần gia nhập vào một liên minh.

“Đó không phải là Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), nhưng dù sao vẫn phải là một liên minh… Việc triển khai các lực lượng quân sự từ nhiều quốc gia đến Ukraine đang được thảo luận với khoảng 10 nước, đặc biệt là Pháp”, ông Podoliak nói thêm.

Theo hãng tin RT, Nga từng nhiều lần nhấn mạnh sẽ không chấp nhận các sáng kiến do Anh và Pháp dẫn đầu nhằm đưa lực lượng từ các nước NATO đặt chân đến Ukraine. Moscow cũng khẳng định, bất kỳ giải pháp lâu dài nào cho cuộc xung đột ở Ukraine đều phải giải quyết những vấn đề cốt lõi, trong đó đáp ứng các mối quan ngại an ninh của Nga và chính quyền Kiev cần thừa nhận các vùng Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhzhia thuộc quyền kiểm soát của Nga.