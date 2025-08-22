Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EPA

Theo báo Kiev Independent, ông Trump hôm 21/8 nói với nhà bình luận bảo thủ Todd Starnes: "Tôi nghĩ là trong vòng 2 tuần, chúng ta sẽ biết liệu có hòa bình ở Ukraine hay không. Sau đó, có lẽ chúng ta sẽ phải áp dụng một chiến thuật khác, nhưng hãy chờ xem. Rồi chúng ta sẽ sớm biết thôi".

Đây là phát biểu mới nhất trong loạt hạn chót do Tổng thống Mỹ đặt ra cho cuộc xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, cho đến hiện tại, chưa có hạn chót nào được tuân thủ.

Trong những ngày gần đây, ông Trump đã gặp Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Ukraine Zelensky cùng nhiều nhà lãnh đạo châu Âu khác để thảo luận về cách chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có tiến triển nào. Tổng thống Mỹ cũng công bố kế hoạch gặp song phương giữa hai lãnh đạo Nga và Ukraine, tiếp đó có thể là cuộc gặp 3 bên có sự hiện diện của ông.

Ông Trump ngày 21/8 cũng tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social rằng Ukraine không thể thắng lợi nếu không tấn công vào lãnh thổ Nga, đồng thời cáo buộc người tiền nhiệm Joe Biden chỉ cho phép Ukraine phòng thủ thay vì phản kích.

Ông Trump quả quyết, xung đột Nga - Ukraine đáng lẽ không xảy ra nếu ông là Tổng thống Mỹ vào năm 2022. Lãnh đạo Nhà Trắng nói thêm: "Những thời điểm thú vị đang ở phía trước".