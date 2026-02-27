UAV Mỹ. Ảnh: Hải quân Mỹ

Hãng CNN dẫn lời 3 nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ tại Ủy ban Giao thông và Cơ sở hạ tầng Hạ viện Mỹ cho hay: "Chúng tôi vô cùng bất ngờ trước thông tin Bộ Quốc phòng đã bắn hạ một UAV của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới". Hiện chưa rõ thời điểm cũng như loại UAV bị bắn rơi.

Sau khi vụ việc trên xảy ra, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) vào tối 26/2 đã áp đặt lệnh hạn chế bay tạm thời trên không phận thị trấn Fort Hancock, bang Texas để “đảm bảo an toàn”. Fort Hancock nằm cách El Paso, Texas khoảng 80km về phía nam, dọc theo biên giới Mexico.

Một nguồn tin từ Quốc hội Mỹ tiết lộ nghị sĩ Dân chủ hàng đầu tại Hạ viện Rick Larsen và các nghị sĩ André Carson, Bennie Thompson đã được thông báo về vụ bắn hạ UAV thông qua các kênh chính thức.

Vụ bắn hạ trên diễn ra khoảng 2 tuần sau khi Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới (CBP) sử dụng hệ thống laser quân sự để làm rơi các UAV gần El Paso, khiến FAA đột ngột đóng cửa một vùng không phận rộng lớn phía trên thành phố trong 10 ngày. Động thái đã khiến sân bay El Paso phải đóng cửa song quyết định được dỡ bỏ sau 8 giờ.

Thượng nghị sĩ Tammy Duckworth, đảng viên Dân chủ tại Tiểu ban Hàng không Thượng viện Mỹ đã kêu gọi điều tra về sự cố gây nguy hiểm cho hệ thống hàng không quốc gia.