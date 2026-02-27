Tàu sân bay Pháp Charles de Gaulle. Ảnh: Hải quân Pháp

Theo báo Telegraph và Kyiv Independent, vụ việc xảy ra khi tàu sân bay Pháp đang neo đậu tại thành phố cảng Malmo của Thụy Điển. Tàu này đang ghé thăm cảng phía nam Thụy Điển như một phần của cuộc tập trận đa quốc gia Orion-26, vốn đưa lực lượng hải quân của NATO đến khu vực biển Baltic trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang.

Tờ Le Monde dẫn lời phát ngôn viên Bộ Tổng tham mưu Pháp, Đại tá Guillaume Vernet nói: "Thụy Điển đã gây nhiễu một UAV ở khoảng cách 7 hải lý - khoảng 13km từ tàu Charles de Gaulle. Hệ thống của Thụy Điển hoạt động hoàn hảo và không làm gián đoạn các hoạt động trên tàu".

Sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pal Jonson nói với kênh truyền hình SVT rằng UAV “có thể đến từ Nga, vì có một tàu quân sự Nga ở ngay gần đó vào thời điểm xảy ra sự việc”.

Quân đội Thụy Điển cho biết thêm vụ việc xảy ra ở eo biển Oresund, gần thành phố Malmo, nơi soái hạm của Pháp dừng chân ngày 24/2. Sau khi bị phát hiện, UAV biến mất. Quan chức sở tại không đề cập tới việc UAV trên quay lại tàu Nga hay rơi xuống biển.

Theo ông Vernet, nhóm tác chiến tàu sân bay Charles de Gaulle được trang bị hệ thống bảo vệ riêng nhưng khi tiến vào vùng biển chủ quyền của đối tác, như trường hợp vừa xảy ra, nó sẽ chịu sự bảo vệ của nước chủ nhà. Việc gây nhiễu UAV bằng hệ thống tác chiến điện tử là nhằm phá vỡ kết nối giữa UAV và người điều hành hoặc làm gián đoạn công cụ định vị của nó.

Vụ UAV nghi của Nga tiếp cận tàu sân bay Pháp là mới nhất trong một loạt vụ UAV bí ẩn tìm cách áp sát các sân bay và địa điểm quân sự, công nghiệp nhạy cảm trên khắp châu Âu. Các quan chức an ninh trên khắp châu Âu thường xuyên cảnh báo những sự việc như vậy có thể là một phần của chiến thuật gây áp lực hỗn hợp rộng hơn, kết hợp giám sát, đe dọa và thử nghiệm các quy trình phản ứng của NATO mà không vượt qua ngưỡng đối đầu công khai.