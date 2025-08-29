Trưa nay, máy bay vận tải Y-20 của Quân đội Trung Quốc chở đoàn quân nhân Trung Quốc tham gia diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã hạ cánh ở Nội Bài.

Trước đó, ngày 28/8, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, theo lời mời của Bộ Quốc phòng Việt Nam, Đội nghi lễ danh dự Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc cử một đội danh dự đến Việt Nam tham gia lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Việt Nam.

Hoạt động này nhằm tiếp tục mở rộng giao lưu văn hóa quân sự giữa Trung Quốc và Việt Nam, thúc đẩy tình hữu nghị truyền thống hai nước và quân đội hai nước.

Ngay trong chiều nay, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm, động viên các khối diễu binh quân đội các nước trong đó có Trung Quốc.