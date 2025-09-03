Video: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Đoạn video được hãng tin TASS trích dẫn cho thấy, một quân nhân Nga đang cầm quốc kỳ đứng ở nhiều công trình bên trong khu vực trung tâm đô thị được cho là thành phố Kupiansk thuộc tỉnh Kharkiv, Ukraine.

Binh sĩ Nga cầm quốc kỳ xuất hiện gần sân vận động Spartak ở Kupiansk, Ukraine. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

“Đoạn video đã ghi lại cảnh một quân nhân Nga xuất hiện tại trung tâm thành phố Kupiansk cũng như ở một số tòa nhà và xí nghiệp quan trọng, trong đó có sân vận động Spartak, trạm biến áp thành phố và tháp truyền hình. Các đơn vị thuộc Cụm quân phía Tây sẽ tiếp tục chiến dịch ở Kupiansk và những khu vực lân cận”, một đoạn trong thông cáo từ Bộ Quốc phòng Nga viết, đồng thời khẳng định các lực lượng Nga đã kiểm soát một nửa thành phố Kupiansk.

Theo bản đồ cập nhật từ trang Deep State của Ukraine, hiện quân Nga đang kiểm soát một phần nhỏ phía bắc Kupiansk trong khi vùng xám tức nơi nổ ra giao tranh nằm tại khu vực tây bắc thành phố này.

Ảnh: Deep State của Ukraine

Ukraine giành lại một làng tại Donetsk

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine trong một tuyên bố gần đây cho biết, các đơn vị phòng thủ tại mặt trận Pokrovsk thuộc tỉnh Donetsk đã đẩy lui binh sĩ Nga khỏi địa phận ngôi làng Udachne. “Chúng tôi đã ‘dọn sạch’ làng Udachne thuộc tỉnh Donetsk và thực hiện lễ kéo cờ ở mặt trận Pokrovsk”, tuyên bố viết.

Theo thông tin được trang Militarnyi công bố, các binh sĩ thuộc Trung đoàn tấn công biệt lập số 425 ‘Skelia’ của Ukraine “với sự chi viện hỏa lực, đã phá hủy toàn bộ cứ điểm của Nga bên trong làng Udachne và dọn dẹp từng tòa nhà một trong vòng hai tuần”.

Hiện quân đội Nga chưa bình luận về các tuyên bố trên của phía Ukraine.