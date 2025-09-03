Tờ Defense Express ngày 1/9 dẫn tin từ đơn vị đặc nhiệm Primary của Ukraine cho hay, mục tiêu nhắm tới lần này của họ là một số cơ sở chiến lược hỗ trợ hệ thống phòng không và liên lạc vệ tinh của Nga.

Các binh sĩ Ukraine đã tấn công vào radar Utes-T cũng như kính viễn vọng vô tuyến RT-70 của Nga dùng để liên lạc vệ tinh. Hệ thống định vị vệ tinh Glonass đặt trong mái vòm đặc biệt, radar bờ biển MR-10M1 Mys M1 cũng như radar 96L6-AP, một phần của hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga cũng bị phá hủy.

Video: Cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine

Lực lượng Ukraine tuyên bố sẽ tiếp tục tập kích vào các hệ thống giám sát và kiểm soát của Nga trên bán đảo Crưm. Đây không phải là cuộc tấn công đầu tiên của đơn vị đặc nhiệm Primary vì họ đã nhiều lần nhắm vào các mục tiêu chiến lược của quân Nga.

Phía Nga chưa lên tiếng bình luận trước các thông tin trên.