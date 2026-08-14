Tình trạng thiếu hụt lực lượng của tuyển Malaysia trước trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 gặp Việt Nam (20h ngày 16/8), khiến người ta liên tưởng đến cơn ác mộng mà HLV Tan Cheng Hoe từng trải qua ở giải đấu năm 2021.

Khi đó, ông Tan Cheng Hoe mất hàng loạt cầu thủ quan trọng vì Covid-19 và chấn thương trong thời gian thi đấu ASEAN Cup tại Singapore.

Wan Kuzain phải trở về Mỹ, không đá bán kết. Ảnh: Bernama

Giờ đây, Malaysia chỉ còn khoảng 18 cầu thủ có thể sử dụng cho trận đấu với Việt Nam. Harimau Malaya mất Wan Kuzain Wan, tiền vệ phải trở về Mỹ sau khi được CLB Sporting JAX triệu hồi.

Kuzain là phát hiện của Malaysia. Anh ra mắt “Hổ Vàng” tại giải ASEAN Cup 2026. Ban đầu Kuzain chủ yếu vào sân từ ghế dự bị để hòa nhập. Tiền vệ 27 tuổi sinh ở Mỹ vừa chơi rất hay khi đá chính trong trận “chung kết bảng” với Philippines, kiến tạo cho Pavithran Gunalan ghi bàn duy nhất giúp Malaysia giành vé đi tiếp.

Ngoài ra, các tiền vệ Endrick (đầu gối) và Aliff Haiqal (gân kheo) đều phải nghỉ tập vì chấn thương. Báo Malaysia tiết lộ Mohamadou Sumareh và Engku Nur Shakir chấn thương nhẹ, tuy nhiên tính chất chấn thương của họ chưa được xác định rõ.

Tuy vậy, ông Tan Cheng Hoe vẫn bình tĩnh và nghĩ về những điều tích cực. Trong trường hợp xấu, nghĩa là Endrick và Aliff Haiqal ngồi ngoài, trung vệ Aysar Hadi - người chưa ra mắt - và tiền đạo Paulo Josue có thể được ông Cheng Hoe xếp đá tiền vệ trước Việt Nam.

HLV Tan Cheng Hoe tỏ ra bình tĩnh. Ảnh: FAM

“Tôi không nghĩ về những chuyện đã qua”, ông trả lời khi được hỏi về ký ức 2021 và tổn thất nhân sự.

“Điều tôi tập trung là hiện tại, khi chúng tôi phải đối đầu Việt Nam, một đối thủ không hề dễ chơi. Chúng tôi cần một đội hình đầy đủ và tốt nhất.

Như tôi vẫn thường nói, bất kỳ HLV nào cũng muốn đội bóng của mình ở trạng thái tốt nhất. Nhưng đây cũng là cơ hội để các cầu thủ trẻ thể hiện khả năng khi họ được trao cơ hội thi đấu”.

Tan Cheng Hoe xem đây là cơ hội để những cầu thủ vốn thường xuyên phải ngồi dự bị chứng minh năng lực.

“Tôi luôn suy nghĩ tích cực và tin tưởng vào khả năng của tất cả các cầu thủ đang sẵn sàng ra sân. Malaysia có một số cầu thủ có khả năng chơi ở nhiều vị trí khác nhau, nhưng tôi sẽ không chọn ai chỉ để cho đủ số lượng”, ông lạc quan.

HLV tạm quyền Malaysia kết luận: “Việt Nam chọn ra đội hình mạnh nhất cho giải đấu này, nhưng chúng tôi có lợi thế sân nhà, và chúng tôi sẽ tận dụng điều đó”.

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