Sau 4 trận tại vòng bảng, Malaysia gần như không thay đổi về cách chơi. HLV Tan Cheng Hoe chủ yếu cho các học trò tấn công biên, trước bất cứ đối thủ nào. Về nhân sự, thuyền trưởng Malaysia cũng không có lực lượng tốt nhất, vì thế yếu tố bất ngờ bị hạn chế.

Không thể phủ nhận Malaysia dưới sự dẫn dắt của HLV Tan Cheng Hoe là một tập thể giàu sức chiến đấu và bản sắc, nhưng đội chủ nhà của trận bán kết ASEAN Cup 2026 không có nhiều vũ khí nguy hiểm. Đó là chưa kể trước cuộc đối đầu với tuyển Việt Nam, Malaysia mất một loạt trụ cột vì những lý do khác nhau.

Trong khi Malaysia "đóng khung" lối chơi, thì tuyển Việt Nam lại cho thấy sự khó lường. Trong các đội bóng tham dự ASEAN Cup năm nay, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik rất khó bị nắm bắt.

Đình Bắc được HLV Kim Sang Sik giao nhiều nhiệm vụ ở tuyển Việt Nam. Ảnh: S.N

Điều này là bởi tuyển Việt Nam có nhiều phương án về con người và cách vận hành. Ở vòng bảng, ngoài trận gặp Singapore HLV Kim Sang Sik giữ nguyên đội hình (giống trận ra quân thắng Timor Leste 7-0), hai trận còn lại là những quyết định gây bất ngờ của chiến lược gia người Hàn Quốc.

Trong chuyến làm khách trên sân của Indonesia, tuyển Việt Nam ưu tiên cho sự chắc chắn của tuyến giữa, đá pressing tầm cao khiến đối thủ bị rối ngay trên phần sân nhà. Về mặt nhân sự, HLV Kim Sang Sik không có nhiều thay đổi ở mặt trận phòng ngự, nhưng hàng công là những tổ hợp khác nhau.

Chứng kiến màn thể hiện của tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik, BLV Quang Huy đánh giá nhà ĐKVĐ ASEAN Cup đang ngày một biến hóa, linh hoạt với nhiều phương án, đặc biệt là trên hàng công.

Theo BLV Quang Huy, HLV Kim Sang Sik có thể xếp Đình Bắc đá chính hoặc dự bị, đá tiền đạo mũi nhọn hay tiền đạo cánh. Tương tự, những Hoàng Hên, Tài Lộc, Xuân Son cũng rất khó được dự đoán sẽ chơi với vai trò gì, có trong đội hình xuất phát hay không, hoặc đá cặp với ai.

Hoàng Đức có nhiều kinh nghiệm đối đầu với Malaysia. Ảnh: S.N

Ở tuyến giữa, HLV Kim Sang Sik có vẻ vẫn tiếp tục đặt niềm tin vào Quang Hải dù số 19 không đạt phong độ tốt ở vòng bảng. Quang Hải là một cầu thủ lớn, và với những trận có tính chất quan trọng như bán kết hay chung kết, anh rất được kỳ vọng tỏa sáng, ghi dấu ấn. Nhìn lại quá khứ, chính tiền vệ người Đông Anh là một trong những cầu thủ khiến Malaysia e ngại nhất.

Không chỉ có Quang Hải, mà Hai Long, Thành Long cũng là những phương án rất chất lượng của HLV Kim Sang Sik. Bất cứ sự điều chỉnh nào ở các vị trí này cũng đều có thể tạo nên sự khác biệt.

Tuyển Việt Nam có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, và chìa khóa mở ra chiến thắng trong chuyến làm khách trên sân của Malaysia có thể sẽ là những chiêu bất ngờ mà HLV Kim Sang Sik chưa dùng, hoặc dùng rồi nhưng được nâng cấp nên một phiên bản hoàn thiện hơn.

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