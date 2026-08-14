Bóng đá Đông Nam Á chuẩn bị xuất hiện thêm một sân chơi cấp đội tuyển mang tên FIFA ASEAN Cup 2026, giải đấu lần đầu được FIFA tổ chức tại khu vực.

So với ASEAN Cup 2026 (tiền thân AFF Cup) đang diễn ra, giải đấu mới có nhiều điểm khác biệt về thể thức, tính chất chuyên môn và ý nghĩa trên bảng xếp hạng thế giới.

Tuyển Việt Nam (áo đỏ) chạm trán Thái Lan ngay từ vòng bảng - Ảnh: Changsuek

Khác với ASEAN Cup truyền thống do Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) tổ chức, FIFA ASEAN Cup nằm trong hệ thống FIFA Days. Điều này giúp các đội tuyển có quyền triệu tập những cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, đồng thời kết quả các trận đấu được tính điểm trực tiếp vào bảng xếp hạng FIFA.

Giải đấu dự kiến có 14 đội tuyển, chia thành hai hạng đấu. Division 1 gồm 8 đội mạnh nhất, trong đó tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng Thái Lan, Philippines và Pakistan. Bảng A gồm Indonesia, Malaysia, Singapore và Ấn Độ.

Tuy nhiên, việc Ấn Độ xin rút lui chỉ một tháng trước ngày khởi tranh buộc FIFA phải tìm đội tuyển thay thế, nếu không bảng đấu có thể chỉ còn 3 đội, ảnh hưởng đến thể thức thi đấu và cơ cấu tổ chức. Trước đó, Trung Quốc cũng từ chối tham dự giải đấu.

Theo kế hoạch, đội vô địch Division 1 sẽ nhận phần thưởng 1 triệu USD, trong khi nhà vô địch Division 2 nhận 300.000 USD.

Với tuyển Việt Nam, FIFA ASEAN Cup 2026 không chỉ là cơ hội cạnh tranh danh hiệu mới mà còn là màn đối đầu đáng chờ đợi với Thái Lan ngay từ vòng bảng.

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