Sau khi ổn định chỗ nghỉ, chiều 14/8, tuyển Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại Malaysia. Thầy trò HLV Kim Sang Sik chọn sân Kelab Aman, cách nơi đóng quân gần 6km.

Trước đó, đội tiền trạm của VFF đã tới sân này để kiểm tra về các điều kiện tập luyện, nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho tuyển Việt Nam tại Malaysia. Đáng chú ý, đây là sân tập có mặt cỏ lá gừng, loại mặt sân được đánh giá có những đặc điểm khác biệt so với cỏ tự nhiên mà các tuyển thủ thường xuyên tập luyện và thi đấu tại Việt Nam.

Tuyển Việt Nam phải thích nghi nhanh với mặt cỏ lá gừng khi thi đấu ở Malaysia.

Ở trận bán kết lượt đi sắp tới, thay vì tổ chức trên SVĐ Bukit Jalil có sức chứa 80 nghìn chỗ ngồi, LĐBĐ Malaysia quyết định chọn SVĐ Kuala Lumpur làm sân nhà, chỉ có sức chứa bằng 1/4.

Tuy nhiên, SVĐ Kuala Lumpur sẽ mang lại những lợi thế nhất định với tuyển Malaysia, trong đó có mặt cỏ lá gừng. Đây là loại cỏ khiến bóng di chuyển chậm hơn, đòi hỏi cầu thủ phải có cự ly phù hợp, chơi bóng dài, bóng bổng nhiều hơn.

Ngoài ra, không gian thi đấu tại sân Kuala Lumpur cũng hẹp hơn so với sân Bukit Jalil. Điều này có thể ảnh hưởng đến cách tuyển Việt Nam triển khai lối chơi.

Rõ ràng việc làm quen với mặt cỏ này là một trong những điều mà HLV Kim Sang Sik cùng các học trò phải tính tới. Trung vệ Tiến Anh tự tin cho biết: "Chúng ta phải thi đấu trên mặt cỏ lá gừng và sân nhỏ hơn. Nhưng tôi hy vọng toàn đội thích nghi tốt và có một kết quả có lợi trong chuyến làm khách lần này".

Trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 giữa tuyển Việt Nam vs Malaysia lăn bóng vào lúc 20h ngày 16/8, sau đó hai đội tái đấu trên sân Mỹ Đình ở trận lượt về, lúc 20h ngày 19/8.

Đặng Văn Lâm nhận quà bất ngờ ở Malaysia Ngày 13/8, Xuân Son thay mặt các cầu thủ ở tuyển Việt Nam, cầm bánh tới chúc mừng sinh nhật thủ môn Đặng Văn Lâm. Các thành viên đội tuyển cùng nhau hát bài "Happy birthday" rất vui vẻ. Văn Lâm rất xúc động. Anh thổi nến và cảm ơn món quà bất ngờ từ các đồng đội.

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